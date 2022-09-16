Все, как всегда, плач в телеграм-каналах. Пожар произошел еще 15 сентября ориентировочно в 18 часов вечера, те собрались сгонять туда технику, сообщает 24 канал.

К теме Кто-то обстрелял Валуйки Белгородской области: повреждена подстанция, город частично без света

Пропагандисты разводят руками

Панику с намеком недовольства развели в соцсетях главный пропагандист кремля владимир соловьев и ему подобные. Мол, нужно мобилизовывать технику в приграничных районах, зарывать оборону глубоко. Ведь "война пришла в наш дом". Более того, они не понимают, кто же это так накомандовал, и как так, что Киев собирались брать за три дня, а через полгода окопы надо рыть у себя. Но в конечном итоге пропагандисты сводит все к тому, что разбираться будут потом.

Власти Белгородской области во всем обвиняют ВСУ. Мол, обстреливают приграничье, но линию не пересекают. В то же время ничего не говорят, что стоит соблюдать правила безопасности и курить только в предназначенных для этого местах.

В местном паблике истерика и ропот разносятся с неслыханной скоростью. Похоже, россияне испуганы не на шутку. Но сделать они ничего не могут. Лишь не понимают, где же их "защитники" со "второй армии мира". Те самые, которые беззастенчиво бегут из Украины.

Истерические комментарии россиян / Скриншоты из соцсетей

Истерика россиян из-за обстрелов не первая

Население страны-агрессора не понимает, что происходит. Украину обещали взять через три дня с громкими "победами". Вместо этого уже полгода идет война, никаких "побед", только санкции и мертвые солдаты и отступления. На пограничье все чаще "хлопок". Поэтому в россии подгорает и люди впадают в истерику.

Эти истерики удивительно циничны и злобны. Например, россияне никак не могли успокоиться после визита Владимира Зеленского в освобожденный Изюм 15 сентября. Они возмущались, почему их военные не обстреляли город, когда там находился президент Украины.

К слову – где еще в России был "хлопок" недавно: смотрите видео