В российских телеграм-каналах самая популярная тема сейчас – Зеленский в Изюме. Она вызывает у граждан государства-агрессора много непонимания, пишет 24 канал.

К теме Где спали, там и гадили: в сети показали, как и где жили оккупанты в Изюме

Где наши "Искандеры" и "Калибры": россияне возмущаются из-за Изюма и Зеленского

Россияне пишут, что центр одобрения решений в Украине сам прибыл к линии разграничения. Они никак не могут понять, почему же армия оккупантов не ударила по нему. Россияне даже распространяют у себя "измену" и называют войну "очень странной".

Мы так далеко ушли, что наша артиллерия не достает до Изюма? А где наши воздушные силы? А "Калибры", "Искандеры", Х-101 и что там у нас еще есть для врага? Или мы хороши и хотим победить врага, не убивая его?

– возмущаются россияне.

Они призывают своих граждан "задать себе вопрос", почему Россия не ударила по Зеленскому. Заметим, что на самом деле, когда президент был в Изюме, в городе раздавались взрывы. В частности, когда глава государства объявлял свою речь. При этом Зеленский никак не отреагировал на громкий звук.

Иностранные СМИ увлекаются президентом Украины

В то время, когда у россиян "пылает", иностранные журналисты наоборот восхищаются мужеством Зеленского. Западные издания противопоставляют молодого смелого лидера агрессору владимиру путину, который скрывается в бункере и ни разу не навещал своих военных в полевых условиях.

Интересно Пропагандисты уже убеждают друг друга, что поражение в Харьковской области надо признать

Журналисты отмечают, что Изюм расположен всего в нескольких километрах от границы с россией. Это значит, что враг мог в любой момент накрыть город артиллерийским огнем. Поэтому они восхищаются Зеленским, который не побоялся прибыть в уволенный Изюм и поднять там украинский флаг.

Обратите внимание! Изюм находился под российской оккупацией со 2 апреля. Освобождение одного из крупнейших городов Харьковщины считают наибольшим успехом ВСУ после мартовских боев под Киевом.

Смотрите больше – как россияне истерят из-за визита Зеленского в Изюм: видео