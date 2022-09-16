Об этом 24 каналу рассказал главный редактор издания The Insider (россия) Роман Доброхотов. Ранее вербовку зэков в россии прокомментировал Алексей Арестович .

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Вербовал зэков настоящий пригожин

Доброхотов отметил, что пригожин действительно любит развлекаться, присылая на различные мероприятия своих двойников. Однако вербовал зэков лично.

Мы знаем без всяких видео от самых заключенных, что приезжал такой человек, и его пускали в тюрьму. Значит, у него был мандат от власти. Понятно, что никого с улицы похожего на пригожина не пустили бы,

– отметил главный редактор издания The Insider.

Он продолжил, что это государственная программа. Есть много свидетельств вербовки от других заключенных и даже людей, находящихся в СИЗО, то есть еще без судебного приговора.

"Им тоже обещают закрыть уголовные дела, если они отправятся на фронт", – подчеркнул Доброхотов.

На войну отправляют "серьезных" преступников

Главный редактор издания The Insider добавил, что на войну в Украине ищут "серьезных" преступников, которые должны сидеть по 20-30 лет. Есть даже сведения, что среди воюющих есть и каннибалы.

Их бросают туда, потому что с одной стороны власти решают, что их не жалко. С другой – они садисты, убийцы с опытом, и понадобятся в бою,

– подчеркнул он.

Среди кадыровцев тоже есть зеки

По словам Доброхотова, в кадыровских подразделениях не только чеченцы есть много наемников. Людей, завербованных воевать за деньги, а иногда – за свободу.

"То есть они не понесут ответственность за правонарушения. Были даже такие, которые были задержаны из-за нарушения правил дорожного движения, вождения в нетрезвом состоянии и отправлены на войну в Украину", – подытожил он.

Доброхотов рассказал, кого Россия вербует на войну в Украину: смотрите видео

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