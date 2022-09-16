15 вересня зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, зокрема гелікоптер Ка-52. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

​До теми У Повітряних силах показали, як збили ворожий вертоліт Ка-52 на Херсонщині

Українські захисники знищили ворожу техніку

Так, на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Вчора (15 вересня – 24 канал) знищено ще один БПЛА противника, а також вертоліт Ка-52 окупантів. Це сталось на Донеччині. Зенітні ракетні підрозділи знищили ще один гвинтокрил,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що наразі увага суспільства прикута до ракетного тероризму росіян. Крім того, росія тероризує мирне населення.

Крім того, ЗСУ збили ворожий Су-25 у небі Херсонщини. Це сталось 16 вересня близько 8:30. Російського штурмовика ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Яких втрат зазнали окупанти в Україні

Станом на 16 вересня Збройні Сили України ліквідували 54 050 загарбників. За добу наші сили відправили на той світ 200 окупантів.

Втрати у техніці росіян:

Танків – 2199 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4690 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1302 (+7) одиниць,

РСЗВ – 312 (+1) одиниці,

засоби ППО – 168 (+1) одиниць,

літаків – 250 одиниць,

гелікоптерів – 216 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 одиниць,

крилаті ракети – 233 одиниці,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) одиниць,

спеціальна техніка – 121 (+1) одиниця.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині Повітряним силам вдалося "приземлити" гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також безпілотник "Форпост". Таким чином російські військові щоденно зазнають колосальних втрат у війні проти України.

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