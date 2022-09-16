15 вересня зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, зокрема гелікоптер Ка-52. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.
До теми У Повітряних силах показали, як збили ворожий вертоліт Ка-52 на Херсонщині
Українські захисники знищили ворожу техніку
Так, на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Вчора (15 вересня – 24 канал) знищено ще один БПЛА противника, а також вертоліт Ка-52 окупантів. Це сталось на Донеччині. Зенітні ракетні підрозділи знищили ще один гвинтокрил,
– зазначив Ігнат.
Він додав, що наразі увага суспільства прикута до ракетного тероризму росіян. Крім того, росія тероризує мирне населення.
Крім того, ЗСУ збили ворожий Су-25 у небі Херсонщини. Це сталось 16 вересня близько 8:30. Російського штурмовика ліквідував підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Яких втрат зазнали окупанти в Україні
Станом на 16 вересня Збройні Сили України ліквідували 54 050 загарбників. За добу наші сили відправили на той світ 200 окупантів.
Втрати у техніці росіян:
- Танків – 2199 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4690 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 1302 (+7) одиниць,
- РСЗВ – 312 (+1) одиниці,
- засоби ППО – 168 (+1) одиниць,
- літаків – 250 одиниць,
- гелікоптерів – 216 (+1) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 одиниць,
- крилаті ракети – 233 одиниці,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) одиниць,
- спеціальна техніка – 121 (+1) одиниця.
Нагадаємо, що раніше на Донеччині Повітряним силам вдалося "приземлити" гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також безпілотник "Форпост". Таким чином російські військові щоденно зазнають колосальних втрат у війні проти України.
До речі – Показали збиття Ка-52 окупантів на Херсонщині: дивіться відео