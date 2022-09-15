Відповідну думку під час ефіру з російським опозиціонером Марком Фейгіним висловив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він висловив переконання, що Шольца "цікавлять контрольовані процеси".

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Дзвінки путіну – це спроби зробити процеси контрольованими, – Арестович

Ба більше, Арестович заявив, що Європу цікавить, аби процеси були стабільні та контрольовані.

Це головний інтерес західної політики. Я неодноразово помічав, що Європу цікавить, щоб процеси були стабільні та контрольовані,

– сказав радник ОП.

Він наголосив, що країни Заходу "люблять мати справу з передбачуваними процесами".

"З безпорядком і хаосом вони (країни Заходу – 24 канал) не люблять мати справу принципово", – підкреслив Арестович. За його словами, при будь-якій спробі хаосу "вони намагаються перевести його у контрольований".

На його думку, дзвінки путіну – це спроби зробити процеси контрольованими. Зокрема, як сказав Арестович, цю мету переслідує і Шольц.

Всі ж розуміють, що якщо будуть ще дві поразки, як на Харківському напрямку, то ситуація буде неконтрольованою,

– заявив радник ОП.

На його думку, Шольц і президент Франції Еммануель Макрон підтримують дипломатичні зв'язки з путіним, щоб допомогти політично.

"Це чергова спроба намалювати перспективну дорогу, допомогти політично... Німці та французи повторювали: "Давайте по-іншому" (під час переговорів у "нормандському форматі" – 24 канал). Те, що вони зараз заговорили по-іншому, не може не тішити. Вони все більше зачіплюються за реальність", – сказав Арестович.

Що відомо про розмову Шольца та путіна

Німецький канцлер і кремлівський диктатор 13 вересня поспілкувалися телефоном. У німецькому уряді повідомили, що Шольц говорив з путіним 90 хвилин після розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулася 7 вересня.

Шольц закликав до дипломатичного вирішення війни та наголосив на повному виведенні військ росії з України. Окрім того, темою розмови була ситуація на Запорізькій АЕС, яку окупували росіяни.

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