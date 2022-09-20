Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше про те, що "референдум" – це ініціатива колаборантів, розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росія любить усе масштабувати

Подоляк зазначив, що росія любить усе масштабувати. Зокрема, нині там створили ілюзію, що можуть провести "референдум". Насправді це виглядає так, що вона завела на територію України свої війська, окупувала їх, там нині тривають бойові дії, і на тлі цього відбуватиметься "волевиявлення" народу.

Ходять люди зі зброєю і кажуть, що ми тут проведемо "референдум" і вирішимо, що це юридично тепер територія росії. Це нонсенс у принципі,

– зауважив радник голови Офісу Президента України

Мета росіян щодо пожвавлення теми "референдуму"

Він продовжив, що росіяни пожвавили обговорення цієї теми з кількох причин:

Відвернути увагу від деокупації і дебоклади українських територій.

Відвернути увагу від питань до якості російської армії, яка за "2 дні" все захоплює.

Крім того, ніяких наслідків проведення "референдуму" не буде. Росія й без того веде там війну. Тож треба спокійно до цього ставитись.

"Вони продають на внутрішньому ринку ідею, що вони будуть тут щось проводити, а ми як деокуповували території, так надалі й робитимемо", – наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента України продовжив, що війна триває, а фіналом війни для росії буде втрата не лише новоокупованих територій, а й Донецької, Луганської областей і Криму. Юридичні статуси територій України нам відомі, а як їх хоче називати росія, нас і цивілізований світ не цікавить.

Росія хоче змінити акценти

За його словами, для росії головне змінити акценти в своєму інформаційному просторі, де вже з'являються наративи про неуспіхи росії. Мовляв, вони хотіли захопити всю Україну, а тепер пішли з Харківщини. Мовляв, усе йде за планом, але план щоразу змінюється.

Для нас і для нашої армії немає різниці, що там буде відбуватись з точки зору, як вони це юридично хочуть це називати у внутрішній своїй пропаганді,

– ще раз підкреслив Подоляк.

Росія і так використовує всі види зброї, крім ядерної

Він додав, що взагалі нічого не зміниться, якщо росія оголосить війну. Вони й так уже використовують усі види свого озброєння, крім ядерного. Однак є протоколи стримування, які світ має застосувати.

"Треба, щоб наші партнери ще раз попередили росію, якщо вона подумає хоча б про використання будь-якої зброї масового ураження, удар буде завданий не Україною, бо в нас її немає. Це всесвітня доктрина", – зазначив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк про погрози "референдумом": дивіться відео

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