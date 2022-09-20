Таку думку 24 каналу озвучив херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше в Херсонській облраді прокоментували чутки про появу колаборанта сальдо в місті.

Важливо Псевдореферендуми на окупованих територіях: реакція України та все про злочинні наміри росії

Членів "общєствєнной палати" не було в Херсоні

Молчанов розповів, що членів так званої общєствєнной палати до повномасштабного вторгнення ніхто не знав на Херсонщині, як громадських діячів. Навіть якби вони були з проросійською позицією.

Тобто, кого там набрали, яких алкоголіків туди набрали – невідомо,

– зазначив херсонський активіст.

Він продовжив, що її сформувала сама адміністрація окупантів. Під виглядом херсонської громадськості колаборанти хочуть вгамувати свій "референдний свербіж", аби Херсонщину якнайшвидше приєднали до росії. Вони фактично тиснуть на військове й політичне керівництво росії.

Це ініціатива саме колаборантів

Херсонський активіст сказав, що бажання провести "референдум" – це ініціатива саме колаборантів і зрадників, а не наказ з кремля. З ними пов'язані також і певні органи в росії, які злякались за свій імідж.

"Вони побачили, як "росія своїх не кидає", і тепер бояться. Тому поставили ультиматум: або ви робите якісь кроки, які переконають зрадників у зворотному, або зрадників стане менше і здійснювати окупаційні злочини вам буде складніше", – зауважив Молчанов.

За його словами, кінцевого рішення щодо псевдореферендуму немає. Однак активність слід зобразити для того, щоб колаборанти принаймні бачили, що про них не забувають.

Гауляйтери формують комісії

Він додав, що гауляйтери отримали наказ формувати виборчі комісії. Їх утворюють завдяки "мертвим душам" і чиновникам, які вже зрадили Україну, тож тепер у нашій державі їх чекає лише довге тюремне ув'язнення. "Мертві душі" – це звичайні люди, яких внесли в списки без їхнього відома.

Люди, які, можливо, звертались по російську допомогу й залишили свої паспортні дані або взагалі не мають до цього ніякого стосунку, і їх "одружили" без їхнього відома,

– наголосив херсонський активіст.

Невідомо, чи "референдум" планується на 4 листопада

Молчанов розказав, що насправді невідомо чи триває підготовка до "референдуму" на 4 листопада, чи це буде його імітація, яку можна провести вже сьогодні. Для цього вистачить нагнати телевізійників і акторів, які створять відповідну картинку.

"У них паніка, й усе залежить від того, як просуватиметься анонсований на Херсонщині контрнаступ ЗСУ", – підкреслив він.

На його думку, навіть якщо він відбудеться, росія не оголошуватиме офіційно результати, щоб не оголошувати війну чи загальну мобілізацію. Остаточної вказівки від самого путіна не надходило, тому всі чекають і не знають, що робити.

Молчанов про "референдум" на Херсонщині: дивіться відео

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