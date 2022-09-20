Такое мнение 24 каналу озвучил херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее в Херсонском облсовете прокомментировали слухи о появлении коллаборанта сальдо в городе.

Важно Псевдореферендумы на оккупированных территориях: реакция Украины и все о преступных намерениях россии

Членов "общественной палаты" не было в Херсоне

Молчанов рассказал, что членов так называемой общественной палаты до полномасштабного вторжения никто не знал в Херсонской области, как общественных деятелей. Даже если бы они были с пророссийской позицией.

То есть, кого там набрали, каких алкоголиков туда набрали – неизвестно,

– отметил херсонский активист.

Он продолжил, что ее сформировала сама администрация оккупантов. Под видом херсонской общественности коллаборанты хотят унять свой "референдный зуд", чтобы Херсонщину как можно быстрее присоединили к россии. Они фактически давят на военное и политическое руководство россии.

Это инициатива именно коллаборантов

Херсонский активист сказал, что желание провести "референдум" – это инициатива именно коллаборантов и предателей, а не приказ из кремля. С ними связаны также и определенные органы в россии, которые испугались за свой имидж.

"Они увидели, как "россия своих не бросает", и теперь боятся. Поэтому поставили ультиматум: либо вы делаете какие-то шаги, которые убедят предателей в обратном, либо предателей станет меньше и совершать оккупационные преступления вам будет сложнее", – заметил Молчанов.

По его словам, окончательного решения о псевдореферендуме нет. Однако активность следует изобразить для того, чтобы коллаборанты хотя бы видели, что о них не забывают.

Гауляйтеры формируют комиссии

Он добавил, что гауляйтеры получили приказ формировать избирательные комиссии. Их образуют благодаря "мертвым душам" и чиновникам, которые уже изменили Украине, поэтому теперь в нашем государстве их ждет только длительное тюремное заключение. "Мертвые души" – это обычные люди, которых внесли в списки без их ведома.

Люди, которые, возможно, обращались за российской помощью и оставили свои паспортные данные или вообще не имеют к этому никакого отношения, и их "женили" без их ведома,

– подчеркнул херсонский активист.

Неизвестно, планируется ли "референдум" на 4 ноября

Молчанов рассказал, что действительно неизвестно продолжается ли подготовка к "референдуму" на 4 ноября, или это будет его имитация, которую можно провести уже сегодня. Для этого хватит нагнать телевизионщиков и актеров, которые создадут соответствующую картинку.

"У них паника, и все зависит от того, как будет продвигаться анонсированное на Херсонщине контрнаступление ВСУ", – подчеркнул он.

По его мнению, даже если он состоится, россия не будет объявлять официально результаты, чтобы не объявлять войну или всеобщую мобилизацию. Окончательных указаний от самого путина не поступало, поэтому все ждут и не знают, что делать.

Молчанов о "референдуме" на Херсонщине: смотрите видео

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