В ефірі 24 каналу заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що дійсно, окупанти зробили заяву нібито сальдо перебуває в Херсоні. Проте жодних публічних заходів за його участю – ще не було.

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"Тому підтвердити на 100%, що він дійсно знаходиться в Херсоні – не можемо. Але в будь-якому випадку насправді це немає великого значення, тому що ні він, ні інші колаборанти справжньої влади на території Херсонської області – не мають. Це неприхована анексія нашої території, де всім розпоряджаються громадяни росії, яких поставила москва для керування захопленими територіями", – пояснив Соболевський.

Він нагадав, що остання інформація, яка була про сальдо, – ніби той на лікуванні у москві й був у важкому стані. Можливо, він дійсно зараз в Херсоні, проте підтверджень немає.

Соболевський зазначив, що на опублікованому фото, яке вказують нібито як підтвердження присутності сальдо, дійсно Херсон. Проте, коли це було зроблено, – невідомо.

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