Краще витратити час на організацію на втечі, аніж на нове шоу. Так на ідею окупантів щодо псевдореферендуму відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Псевдореферендуми на окупованих територіях: реакція України та все про злочинні наміри росії

Російський "референдум" для українських воїнів не перешкода

Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Спробуйте… Буде цікаво,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що ані фейкові "референдуми", ані "гібридна мобілізація" нічого не змінять. А росія так і залишиться державою-терористом.

Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в росії,

– заявив Кулеба.

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Псевдореферендум на окупованих територіях: останні новини

Не зважаючи на проблеми зі світлом, прибічники путіна на Донбасі спочатку просили провести електронне голосування. Згодом думку змінили. Мовляв, на онлайн-голосування треба більше часу. Тож краще провести звичним способом.

Негайного "референдуму" хочуть і загарбники на Херсонщині. сальдо заявив, що після проведення голосування звернеться до путіна. Аби той якнайшвидше затвердив підсумки "волевиявлення".

До "референдуму" готуються і в Запоріжжі. Запланували голосування на 23-27 вересня.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що такі дії окупантів свідчать про паніку.

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