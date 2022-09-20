Лучше потратить время на организацию побега, чем на новое шоу. Так на идею оккупантов относительно псевдореферендума отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Российский "референдум" для украинских воинов не помеха

Они полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Попробуйте… Будет интересно,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что ни фейковые "референдумы", ни "гибридная мобилизация" ничего не изменят. А россия так и останется государством-террористом.

Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в россии,

– заявил Кулеба.

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Псевдореферендум на оккупированных территориях: последние новости

Несмотря на проблемы со светом, сторонники путина на Донбассе сначала просили провести электронное голосование. Впоследствии мнение изменили. Мол, на онлайн-голосование уходит больше времени. Так что лучше провести привычным способом.

Немедленного "референдума" хотят и захватчики в Херсонской области. сальдо заявил, что после проведения голосования обратится к путину. Чтобы тот как можно скорее утвердил итоги "волеизъявления".

К "референдуму" готовятся и в Запорожье. Запланировано голосование на 23 – 27 сентября.

В американском Институте изучения войны отметили, что такие действия оккупантов свидетельствуют о панике.

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