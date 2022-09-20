Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький оцінив, скільки триватиме війна росії проти України. За його словами, прогнози базуються на певних статистичних даних.

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Санкції вже вплинути на виробництво російських ракет

Генерал-майор пояснив, що враховуються інформація про сили ЗСУ та противника. Зокрема, які угруповання діють проти нас, які є запаси й резерви, в тому числі запаси боєприпасів, озброєння в ЗСУ.

Вадим Скібіцький заявив, що багато чого буде залежати від допомоги Україні та санкцій, які запровадили проти росії.

Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Також від тих санкцій, що вже діють і подальшому будуть введені проти російської федерації,

– сказав представник ГУР МО.

Генерал-майор наголосив, на сьогодні санкції "дуже ефективно працюють проти воєнно-оборонного комплексу росії". За його словами, санкції вдарили по виробництву ракетного озброєння ворога.

Ресурс в росії теж вичерпний

Вадим Скібіцький зазначив, що українська розвідка відстежує, чи вдається росії виробляти нове озброєння. Водночас він зазначив, що росія досі має потенціал воювати до літа.

Головне управління розвідки Міноборони України постійно відстежує, наскільки росії вдається виробляти нове озброєння – ті ж самі "Калібри", "Іскандери", крилаті ракети, що застосовуються проти нашої держави. Санкції діють – але потенціалу російської федерації ще вистачить як мінімум до літа наступного року,

– сказав генерал-майор.

Представник ГУР МО наголосив, що надалі все буде залежати від факторів, які були названі. Він підкреслив, що ресурс в росії теж вичерпний.

"Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом", – резюмував він.

Коли можуть закінчитися бойові дії в Україні

Глава ГУР МО Кирило Буданов у червні прогнозував, що до кінця 2022 року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Також Буданов наголошував, що в серпні будуть перші видимі результати на користь України.

Як відомо, наприкінці серпня – на початку вересня ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога. Після цього розпочався наступ на Херсон, а також контрнаступ на Харківщині. У результаті наступу ЗСУ звільнили майже всю Харківщину.

В естонській розвідці теж прогнозують, що активні бойові дії в Україні закінчаться, коли настане погана погода. Водночас війна в Україні до весни відбуватиметься у статичному вигляді.

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