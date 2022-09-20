Про це 24 каналу сказав директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, у кремлі йдуть підкилимні ігри і певна група ініціює прискорення відповідних процесів.

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"Для путіна вирішили створити "союзну державу"

Лисянський зазначив, що проведення "референдумів" та повномасштабне вторгнення до України було однією з умов про транзит влади в росії у 2023 році.

Вони не можуть диктатора "прибрати" просто так. Його можна або в труну, або на підвищення. Для того, щоб зробити йому підвищення, куди ж уже більше!,

– сказав правозахисник.

Тому, за його словами, для путіна вирішили створити "союзну державу". Для цього вирішили приєднати насильницьким шляхом нові території.

Прискорення цих процесів ініціює певна група в кремлі, тому що йдуть підкилимні ігри,

– заявив Лисянський.

Тому, зауважив він, ця група намагається проштовхувати ідею проведення "референдумів" та прискорювати їх, адже це є однією з умов транзиту влади.

Лисянський пояснив, чому немає рішення про проведення "референдумів" на Донбасі

Чому окупанти поспішають із "референдумами"

Лисянський зазначив, що в російській федерації діють такі собі "громадські палати". Вони призначені для того, щоб консолідувати правильну громадськість, яка співпрацює з владою.

Рішення щодо проведення "референдумів" поки що нема. Тому що напередодні було піднято шум щодо необхідності проведення "референдумів" через "громадські палати",

– сказав він.

Наразі, за словами правозахисника, рішення щодо "референдумів" не ухвалено, тому що фсб росії на чолі з патрушевим доповідає путіну про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, про те, що фронт рухається далі й попереду деокупація міст у Луганській області.

І, відповідно, група в кремлі, серед яких – кірієнко, турчак – розуміє, що, якщо зараз не провести "референдум", то вже буде звільнена частина Луганської області, продовжуватиме підходити зброя й ми підемо далі,

– зазначив Лисянський.

Тому, додав правозахисник, ця група людей у росії намагається прискорювати проведення "референдумів" на окупованих територіях Донбасу.

Наміри росії провести "референдуми": що відомо

Росіяни збираються провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Вони готують фейкові голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині.

За даними росЗМІ так звана "громадська палата" квазіреспубліки на Луганщині звернулася до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".

Загарбники на окупованій Херсонщині готуються зробити заяву щодо псевдореферендуму. В Офісі Президента України заявили, що це пропаганда для внутрішнього споживача.

Варте уваги – ватажки фейкових республік у відчаї благають кремль про "референдум": дивіться відео