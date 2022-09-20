Про це 24 каналу сказав директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, у кремлі йдуть підкилимні ігри і певна група ініціює прискорення відповідних процесів.
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"Для путіна вирішили створити "союзну державу"
Лисянський зазначив, що проведення "референдумів" та повномасштабне вторгнення до України було однією з умов про транзит влади в росії у 2023 році.
Вони не можуть диктатора "прибрати" просто так. Його можна або в труну, або на підвищення. Для того, щоб зробити йому підвищення, куди ж уже більше!,
– сказав правозахисник.
Тому, за його словами, для путіна вирішили створити "союзну державу". Для цього вирішили приєднати насильницьким шляхом нові території.
Прискорення цих процесів ініціює певна група в кремлі, тому що йдуть підкилимні ігри,
– заявив Лисянський.
Тому, зауважив він, ця група намагається проштовхувати ідею проведення "референдумів" та прискорювати їх, адже це є однією з умов транзиту влади.
Лисянський пояснив, чому немає рішення про проведення "референдумів" на Донбасі
Чому окупанти поспішають із "референдумами"
Лисянський зазначив, що в російській федерації діють такі собі "громадські палати". Вони призначені для того, щоб консолідувати правильну громадськість, яка співпрацює з владою.
Рішення щодо проведення "референдумів" поки що нема. Тому що напередодні було піднято шум щодо необхідності проведення "референдумів" через "громадські палати",
– сказав він.
Наразі, за словами правозахисника, рішення щодо "референдумів" не ухвалено, тому що фсб росії на чолі з патрушевим доповідає путіну про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, про те, що фронт рухається далі й попереду деокупація міст у Луганській області.
І, відповідно, група в кремлі, серед яких – кірієнко, турчак – розуміє, що, якщо зараз не провести "референдум", то вже буде звільнена частина Луганської області, продовжуватиме підходити зброя й ми підемо далі,
– зазначив Лисянський.
Тому, додав правозахисник, ця група людей у росії намагається прискорювати проведення "референдумів" на окупованих територіях Донбасу.
Наміри росії провести "референдуми": що відомо
- Росіяни збираються провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Вони готують фейкові голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині.
- За даними росЗМІ так звана "громадська палата" квазіреспубліки на Луганщині звернулася до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".
- Загарбники на окупованій Херсонщині готуються зробити заяву щодо псевдореферендуму. В Офісі Президента України заявили, що це пропаганда для внутрішнього споживача.
Варте уваги – ватажки фейкових республік у відчаї благають кремль про "референдум": дивіться відео