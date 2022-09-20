Об этом 24 каналу сказал директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, в кремле идут подковерные игры и определенная группа инициирует ускорение этих процессов.

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"Для путина решили создать "союзное государство"

Лисянский отметил, что проведение "референдумов" и полномасштабное вторжение в Украину было одним из условий транзита власти в россии в 2023 году.

Они не могут диктатора "убрать" просто так. Его можно либо в гроб, либо на повышение. Для того чтобы сделать ему повышение, куда же уже больше!,

– сказал правозащитник.

Поэтому, по его словам, для Путина решили создать "союзное государство". Для этого решили присоединить насильственным путем новые территории.

Ускорение этих действий инициирует определенная группа в кремле, так как идут подковерные игры. Главная цель – транзит власти в 2023 году,

– заявил Лисянский.

Поэтому, отметил он, эта группа пытается проталкивать идею проведения референдумов и ускорять его.

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Почему оккупанты спешат с "референдумами"

Лисянский отметил, что в российской федерации действуют этакие "общественные палаты". Они предназначены для того, чтобы консолидировать правильную сотрудничающую с властью общественность.

Решения о проведении этих "референдумов" пока нет. Потому что накануне был поднят шум о необходимости проведения "референдумов" через "общественные палаты,

– сказал он.

По словам правозащитника, решение относительно "референдумов" не принято, потому что ФСБ России во главе с патрушевым докладывает путину о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В частности, о том, что фронт идет дальше и впереди деоккупация городов в Луганской области.

И, соответственно, группа в кремле - кириенко, турчак и другие - понимает, что если сейчас не провести "референдум", то уже будет освобождена часть Луганской области, будет продолжать подходить оружие и мы пойдем дальше,

– отметил Лисянский.

Поэтому, добавил правозащитник, они пытаются ускорять проведение "референдумов", поскольку это одно из условий транзита власти в России.

Намерения россии провести "референдумы": что известно

Россияне собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Они готовят фейковые голосования в Херсонской, Запорожье, Луганской и Донбассе.

По данным росСМИ так называемая "общественная палата" квазиреспублики в Луганской области обратилась к своему главарю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

Захватчики на оккупированной Херсонской области готовятся сделать заявление о псевдореферендуме. В Офисе Президента Украины заявили, что это пропаганда для внутреннего потребителя .

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