Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що на його думку, така поведінка росії, справді може пришвидшити переговорний процес щодо пришвидшення та збільшення надання певної зброї нам.

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І я гадаю, що таку зброю ми можемо отримати набагато швидше, аніж ми мали отримати,

– переконаний Михайло Подоляк.

"З одного боку – є звільнена Харківщина та такі міста, як Ізюм чи Куп'янськ, де військові злочини росіян були страшного та масового характеру", – додає він.

За його словами, світ розуміє, що росія хоче використати "референдуми", аби хоч якось напрацювати собі "балів" у перемовинах і тиснути на Україну.

Також світ розуміє, зазначає Подоляк, що на цих тимчасово окупованих територіях росія після себе залишить чимало військових злочинів, резюмує він.

Детальніше про примарні плани путіна у розмові із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Окупанти торочать про "референдуми" через провали на фронті

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що нове загострення "референдумної" теми пов'язане з поразками на фронті. Однак проведення псевдореферендумів та закриє будь-яку можливість для переговорів та посилить західну підтримку України.

До речі, пластинку про "референдуми" підхопили пропагандисти. Наприклад, сімоньян заявляє, що цей тиждень знаменує "швидку перемогу росіян або ядерну війну".

З боку міжнародного права, всі російські "голосування" – звичайна фікція, яка не змінить курсу на деокупацію.