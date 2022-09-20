Псевдореферендуми не вплинуть на підтримку України

Окупанти роблять все, аби не акцентуватися на власних поразках. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

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Райдер наголосив, що світ бачив те саме у 2014 році. Росія через колаборантів проводить "референдум" на окупованих територіях, а потім використовує це як основу, щоб виправдати окупацію українських територій.

Ніхто не буде сприймати такі фіктивні референдуми з довірою, і США точно не визнають результати будь-яких фіктивних виборів,

– сказав речник Пентагону.

Він додав, що США і далі співпрацюватимуть з Україною та міжнародними партнерами, щоб надати Києву необхідну підтримку.

Як світ реагує на плани росії щодо так званих "референдумів"

Окупанти на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей виступили з "вимогою" провести "референдум" про приєднання до росії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський псевдореферендум "нічого не вартий".

У Європарламенті запевнили, що бутафорські "референдуми" не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав плани росіян "пародією, яка не матиме ніякої сили". Однак політик планує найближчим часом поспілкуватися з владіміром путіним.

Про те, що так звані "референдуми" не мають ніякої законної сили, заявили у НАТО, Німеччині та балтійських країнах.

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