Про це 24 каналу сказав суспільно-політичний психолог Валентин Кім. Він зауважив, що загалом, аби визнати поразку, росіянам потрібно пройти чималий шлях.

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Російські пропагандисти перебувають у стані шоку

Кім зауважив, що у росії дуже сильно змінилася риторика. Так, спершу були заяви про "взяти Київ за три дні", а зараз на тлі поразок російської армії відбувся сильний розворот. Російське суспільство нині перебуває в стані шоку.

Загалом ця пропагандистська спільнота перебуває у стані шоку та розгубленості. Те, що ми зараз чуємо, – це свідчення того, що вони перебувають у пошуку фундаменту. Вони не знають, на що спертися,

– пояснив суспільно-політичний психолог.

Адже, зауважив він, росіяни постійно спиралися на одні й ті ж самі меседжі. Зокрема, на переконання про те, що їхня армія є наймогутнішою та найвеличнішою.

Зараз вони ще не усвідомили, що саме їм треба говорити. Я впевнений, що вони вигадають. Тому що російська пропагандистська машина, дійсно, достатньо потужна. І цей стан швидкоплинний,

– сказав Кім.

Він зазначив, що за декілька днів у росії почнеться якась нова хвиля нової інформаційної атаки. Уже зараз російський генштаб починає розповідати, що відбулося перегрупування військ. За ним те ж саме повторюють навіть солдати.

Кремль знову почне шукати важелі впливу

Кім заявив, що в росії зараз великий розрив між тим, як цю інформацію сприймає кремль та суспільство. Але він розтягнувся й почне затягуватися.

Знову кремль почне шукати якісь важелі впливу на внутрішню ситуацію,

– наголосив він.

Адже, зауважив суспільно-політичний психолог, усе, що кажуть у кремлі, орієнтоване саме на внутрішнього глядача. Вони працюють саме на росіянина.

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Через що потрібно пройти росіянам

Кім пояснив, що, аби визнати поразку, росіянам потрібно пройти чималий шлях, усіх фаз проживання горя – від заперечення і до прийняття. Необхідні події, відчуття доторкання до горя та небезпеки, з якою вони можуть стикнутися.

Росіяни ще з цим так щільно не стикалися. По-перше, не всі росіяни мають когось із близьких знайомих, хто загинув або зараз узагалі на фронті з нами воює. По-друге, величезна кількість регіонів узагалі не залучені в цю справу,

– сказав він.

Адже, зауважив суспільно-політичний психолог, у той момент, як українські захисники звільняли Куп'янськ, у москві відбувався святковий феєрверк та запуск колеса огляду. Тобто росіяни ще рухаються за інерцією.

Це ставлення до росії як до найвеличнішої держави. Це відчуття власної величі. Воно ще за інерцією буде їх тягнути дуже довго,

– зазначив Кім.

За його словами, від відчуття величі до відчуття поразки пройде дуже короткий час з історичного погляду. А з психологічного, він має бути насичений величезною кількістю подій, які мають бути дуже сильними, щоб росіяни прожили це швидко.

Але це стосується мас,

– наголосив суспільно-політичний психолог.

Тобто, додав він, маса росіян має відчути погіршення життя, гіркоту поразки та зануритися в безліч нової інформації, яка допоможе змінити ставлення й картину світобачення.

До речі! Кремль уперше відкрито визнав поразку з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що тепер у москві активно обговорюють її причини й усіляко намагаються зняти відповідальність з путіна.

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