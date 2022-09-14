Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що найближчими місяцями в росії відбуватимуться незворотні процеси.
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В росії назріває конфлікт
Жданов вважає, що на тлі провалів на фронті в самій росії суттєво змінюється риторика. Далі буде наростати конфлікт серед військових, адже командири середньої ланки, які перебувають в Україні й керують окупантами, не можуть виконати накази, що йдуть з москви.
Тут назріває конфлікт. І або генеральний штаб стане на бік військ і тоді конфлікт перекидається в москву – між арбатом і кремлем,
– сказав військовий експерт.
Він пояснив, що генеральний штаб у росії військові називають арбатським військовим округом. Тому що він розташований там територіально.
Або генеральний штаб стає на бік кремля. Тоді конфлікт усередині війська. Це ще гірше,
– наголосив Жданов.
Тоді, зауважив він, управління російською армією буде повністю втрачене, війська в Україні почнуть зніматися з позицій і намагатимуться перетнути кордон, щоб повернутися додому.
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"Імперія починає розпадатись зсередини"
Жданов зазначив, що найближчими місяцями в російській федерації можна буде спостерігати незворотні процеси.
Ми стоїмо на порозі дуже цікавих подій, коли імперія починає розпадатись зсередини,
– заявив військовий експерт.
Адже, за його словами, для того, щоб солдат повернувся в окоп і почав воювати за якусь ідею, повинна бути відповідна мотивація, окрім грошей. А повернути або створити з нуля ідеологію цієї війни неможливо.
Тому, додав Жданов, ситуація в росії буде йти розвалом. Спочатку буде втрачена керованість військами, далі силовими структурами, а потім і суспільством.
Ситуація на фронті: останні новини
- У Харківській області воїни ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч людей.
- Російські окупанти намагаються наступати лише на орієнтовно 20 кілометрах фронту. Радник ОП Олексій Арестович зауважив, що це ділянка із 1300 кілометрів фронту, на яких ідуть активні бої.
- Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.
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