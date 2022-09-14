Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що найближчими місяцями в росії відбуватимуться незворотні процеси.

Читайте також Дивні події відбуваються останні два тижні в росії, – Данілов про мобілізацію та полонених

В росії назріває конфлікт

Жданов вважає, що на тлі провалів на фронті в самій росії суттєво змінюється риторика. Далі буде наростати конфлікт серед військових, адже командири середньої ланки, які перебувають в Україні й керують окупантами, не можуть виконати накази, що йдуть з москви.

Тут назріває конфлікт. І або генеральний штаб стане на бік військ і тоді конфлікт перекидається в москву – між арбатом і кремлем,
– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що генеральний штаб у росії військові називають арбатським військовим округом. Тому що він розташований там територіально.

Або генеральний штаб стає на бік кремля. Тоді конфлікт усередині війська. Це ще гірше,
– наголосив Жданов.

Тоді, зауважив він, управління російською армією буде повністю втрачене, війська в Україні почнуть зніматися з позицій і намагатимуться перетнути кордон, щоб повернутися додому.

Жданов про конфлікти в росії та початок розпаду імперії: дивіться відео

"Імперія починає розпадатись зсередини"

Жданов зазначив, що найближчими місяцями в російській федерації можна буде спостерігати незворотні процеси.

Ми стоїмо на порозі дуже цікавих подій, коли імперія починає розпадатись зсередини,
– заявив військовий експерт.

Адже, за його словами, для того, щоб солдат повернувся в окоп і почав воювати за якусь ідею, повинна бути відповідна мотивація, окрім грошей. А повернути або створити з нуля ідеологію цієї війни неможливо.

Тому, додав Жданов, ситуація в росії буде йти розвалом. Спочатку буде втрачена керованість військами, далі силовими структурами, а потім і суспільством.

Ситуація на фронті: останні новини

Вас може зацікавити – Данілов про перемогу у війні над росією: дивіться відео