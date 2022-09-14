Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що найближчими місяцями в росії відбуватимуться незворотні процеси.

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В росії назріває конфлікт

Жданов вважає, що на тлі провалів на фронті в самій росії суттєво змінюється риторика. Далі буде наростати конфлікт серед військових, адже командири середньої ланки, які перебувають в Україні й керують окупантами, не можуть виконати накази, що йдуть з москви.

Тут назріває конфлікт. І або генеральний штаб стане на бік військ і тоді конфлікт перекидається в москву – між арбатом і кремлем,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що генеральний штаб у росії військові називають арбатським військовим округом. Тому що він розташований там територіально.

Або генеральний штаб стає на бік кремля. Тоді конфлікт усередині війська. Це ще гірше,

– наголосив Жданов.

Тоді, зауважив він, управління російською армією буде повністю втрачене, війська в Україні почнуть зніматися з позицій і намагатимуться перетнути кордон, щоб повернутися додому.

Жданов про конфлікти в росії та початок розпаду імперії: дивіться відео

"Імперія починає розпадатись зсередини"

Жданов зазначив, що найближчими місяцями в російській федерації можна буде спостерігати незворотні процеси.

Ми стоїмо на порозі дуже цікавих подій, коли імперія починає розпадатись зсередини,

– заявив військовий експерт.

Адже, за його словами, для того, щоб солдат повернувся в окоп і почав воювати за якусь ідею, повинна бути відповідна мотивація, окрім грошей. А повернути або створити з нуля ідеологію цієї війни неможливо.

Тому, додав Жданов, ситуація в росії буде йти розвалом. Спочатку буде втрачена керованість військами, далі силовими структурами, а потім і суспільством.

Важливо! Кремль уперше відкрито визнав поразку з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що тепер у москві активно обговорюють її причини й усіляко намагаються зняти відповідальність з путіна.

Ситуація на фронті: останні новини

У Харківській області воїни ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч людей.

Російські окупанти намагаються наступати лише на орієнтовно 20 кілометрах фронту. Радник ОП Олексій Арестович зауважив, що це ділянка із 1300 кілометрів фронту, на яких ідуть активні бої.

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.

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