Про це 24 каналу сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, у кремлі вже перетнули межу, коли на території росії починає створюватися дуже небезпечна ситуація.

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Хто насправді воює в лавах окупантів

Данілов розповів, що в полон ЗСУ насамперед здаються ті українці, яких окупанти примусили піти воювати проти своєї країни. Мовиться, зокрема, про мешканців Донецької і Луганської областей. Тому що вони усвідомлюють, чим усе це закінчиться.

Він зауважив, що не зовсім коректно казати, що українські захисники беруть у полон росіян.

Річ у тім, що росіяни там воюють у дуже обмеженій кількості. Тобто справжні росіяни, які є такими за паспортом. Переважно це громадяни, яких колонізувала російська федерація свого часу,

– сказав секретар РНБО.

Саме вони, наголосив Данілов, здебільшого потрапляють у полон. Тому що росіяни не мають бажання воювати, в армії окупанта майже нема представників великих міст – Москви чи Петербурга.

Тому що для росіян це дуже небезпечна річ,

– заявив він.

Адже, пояснив секретар РНБО, якщо там почне поширюватися інформація, що вони повертаються додому в чорних поліетиленових пакетах, то це буде дуже небезпечним для путінського режиму та й загалом для росії.

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"Останні два тижні в росії відбуваються дивні події"

Данілов вважає, що у кремлі вже перетнули ту межу, коли на території російської федерації починає створюватися дуже небезпечна ситуація.

За його словами, питанням часу є те, коли озброєні представники Ічкерії, які на зараз відправляються на нашу територію, підуть на москву й звільнять свою країну від колонізатора. Це станеться ще за наших часів.

Зараз там путін дав завдання з урахуванням того, що він уже не вірить своїй армії, щоб приватні армії формували державні корпорації,

– сказав секретар РНБО.

Тобто, зауважив він, є наказ путіна, щоб олігархічні групи почали формувати такі армії. І ці приватні військові компанії будуть нести відповідальність як військові злочинці за те, що вони в цьому безпосередньо беруть участь. Ймовірно, багато із них відмовиться від цих речей.

Ви бачите, що крайні вже півтора – два тижні там такі дивні відбуваються події на території російської федерації,

– наголосив Данілов.

Він вважає, що треба ще почекати і ми побачимо, як уся ця ситуація стане руйнуватися, наче картковий будинок, який є насправді російською федерацією.

Ситуація на фронті: останні новини

У Харківській області воїни ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч людей.

Російські окупанти намагаються наступати лише на орієнтовно 20 кілометрах фронту. Радник ОП Олексій Арестович зауважив, що це ділянка із 1300 кілометрів фронту, на яких ідуть активні бої.

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.

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