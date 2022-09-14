Про це 24 каналу сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, у кремлі вже перетнули межу, коли на території росії починає створюватися дуже небезпечна ситуація.

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Хто насправді воює в лавах окупантів

Данілов розповів, що в полон ЗСУ насамперед здаються ті українці, яких окупанти примусили піти воювати проти своєї країни. Мовиться, зокрема, про мешканців Донецької і Луганської областей. Тому що вони усвідомлюють, чим усе це закінчиться.

Він зауважив, що не зовсім коректно казати, що українські захисники беруть у полон росіян.

Річ у тім, що росіяни там воюють у дуже обмеженій кількості. Тобто справжні росіяни, які є такими за паспортом. Переважно це громадяни, яких колонізувала російська федерація свого часу,
– сказав секретар РНБО.

Саме вони, наголосив Данілов, здебільшого потрапляють у полон. Тому що росіяни не мають бажання воювати, в армії окупанта майже нема представників великих міст – Москви чи Петербурга.

Тому що для росіян це дуже небезпечна річ,
– заявив він.

Адже, пояснив секретар РНБО, якщо там почне поширюватися інформація, що вони повертаються додому в чорних поліетиленових пакетах, то це буде дуже небезпечним для путінського режиму та й загалом для росії.

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"Останні два тижні в росії відбуваються дивні події"

Данілов вважає, що у кремлі вже перетнули ту межу, коли на території російської федерації починає створюватися дуже небезпечна ситуація.

За його словами, питанням часу є те, коли озброєні представники Ічкерії, які на зараз відправляються на нашу територію, підуть на москву й звільнять свою країну від колонізатора. Це станеться ще за наших часів.

Зараз там путін дав завдання з урахуванням того, що він уже не вірить своїй армії, щоб приватні армії формували державні корпорації,
– сказав секретар РНБО.

Тобто, зауважив він, є наказ путіна, щоб олігархічні групи почали формувати такі армії. І ці приватні військові компанії будуть нести відповідальність як військові злочинці за те, що вони в цьому безпосередньо беруть участь. Ймовірно, багато із них відмовиться від цих речей.

Ви бачите, що крайні вже півтора – два тижні там такі дивні відбуваються події на території російської федерації,
– наголосив Данілов.

Він вважає, що треба ще почекати і ми побачимо, як уся ця ситуація стане руйнуватися, наче картковий будинок, який є насправді російською федерацією.

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