Об этом 24 каналу сказал общественно-политический психолог Валентин Ким. Он отметил, что в целом, чтобы признать поражение, россиянам нужно пройти немалый путь.

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Российские пропагандисты находятся в состоянии шока

Ким заметил, что в россии очень сильно изменилась риторика. Так, сначала были заявления о "взять Киеве за три дня", а сейчас на фоне поражений российской армии произошел сильный разворот. Российское общество сейчас находится в состоянии шока.

В целом, это пропагандистское сообщество находится в состоянии шока и растерянности. То, что мы сейчас слышим, это свидетельство того, что они находятся в поиске фундамента. Они не знают, на что опереться,

– объяснил общественно-политический психолог.

Ведь, заметил он, россияне постоянно опирались на одни и те же месседжи. В частности, на убеждения о том, что их армия является самой мощной и самой великой.

Сейчас они еще не поняли, что именно им нужно говорить. Я уверен, что они придумают. Потому что российская пропагандистская машина действительно достаточно мощная. И это состояние быстротечное,

– сказал Ким.

Он отметил, что через несколько дней в россии начнется какая-то новая волна новой информационной атаки. Уже сейчас российский генштаб начинает рассказывать, что произошла перегруппировка войск. За ним то же повторяют даже солдаты.

Кремль снова начнет искать рычаги влияния

Ким заявил, что у россии сейчас большой разрыв между тем, как эту информацию воспринимает кремль и общество. Но он растянулся и станет затягиваться.

Снова кремль начнет искать какие-то рычаги влияния на внутреннюю ситуацию.

– подчеркнул он.

Ведь, заметил общественно-политический психолог, все, что говорят в кремле, ориентировано именно на внутреннего зрителя. Они работают именно на россиянина.

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Через что нужно пройти россиянам

Ким объяснил, что чтобы признать поражение, россиянам нужно пройти немалый путь, всех фаз переживания горя – от отрицания и до принятия. Необходимы события, ощущение прикосновения к горю и опасности, с которой они могут столкнуться.

Россияне с этим так плотно не сталкивались. Во-первых, не всех россиян есть кого-то из близких знакомых, кто погиб или сейчас вообще на фронте с нами воюет. Во-вторых, огромное количество регионов вообще не вовлечены в это дело,

– сказал он.

Ведь, отметил общественно-политический психолог, в тот момент, как украинские защитники освобождали Купянск, в Москве проходил праздничный фейерверк и запуск колеса обозрения. То есть россияне еще двигаются по инерции.

Это отношение к россии как к величайшему государству. Это ощущение собственного величия. Оно еще по инерции будет их тянуть очень долго,

– отметил Ким.

По его словам, от ощущения величия до ощущения поражения пройдет очень короткое время с исторической точки зрения. А с психологической, оно должно быть насыщено огромным количеством событий, которые должны быть очень сильны, чтобы россияне прожили это быстро.

Но это касается масс,

– подчеркнул общественно-политический психолог.

То есть, добавил он, масса россиян должна почувствовать ухудшение жизни, горечь поражения и погрузиться во множество новой информации, которая поможет изменить отношение и картину мировоззрения.

Кстати говоря! Кремль впервые откровенно признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что теперь в москве активно обсуждают его причины и всячески пытаются снять ответственность с путина.

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