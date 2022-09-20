Псевдореферендумы не повлияют на поддержку Украины

Оккупанты делают все, чтобы не акцентироваться на собственных поражениях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

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Райдер подчеркнул, что мир видел то же в 2014 году. Россия через коллаборантов проводит "референдум" на оккупированных территориях, а затем использует это как основу, чтобы оправдать оккупацию украинских территорий.

Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов,

– сказал спикер Пентагона.

Он добавил, что США будут и дальше сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы оказать Киеву необходимую поддержку.

Как мир реагирует на планы россии относительно так называемых "референдумов"

Оккупанты на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей выступили с "требованием" провести "референдум" о присоединении к россии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский псевдореферендум "ничего не стоит".

В Европарламенте заверили, что бутафорские "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал планы россиян "пародией, которая не будет иметь никакой силы". Однако политик планирует в ближайшее время пообщаться с владимиром путиным.

О том, что так называемые "референдумы" не имеют никакой законной силы, заявили в НАТО, Германии и балтийских странах.

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