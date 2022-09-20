Передовсім раптові й одночасні оголошення про проведення "референдумів" перекрили тему повної поразки росії в Харківській області. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст з Донецька, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв.

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Що вирішують "референдуми"

Передовсім таке перекривання теми необхідне для внутрішнього споживача, тобто для самих росіян. Також це допоможе вирішити проблему часткової чи повної мобілізації в самій росії.

Нарешті можна тепер пояснити людям, за що вони воюють. Тобто, зараз можна буде сказати, що "ми воюємо за росію, бо частина територій у нас тепер, виявляється, окупована українськими військами",

– розповідає журналіст.

Також він зазначив, що за логікою самих росіян, такі "референдуми" буцімто розв'язують їм руки для можливого тактичного ядерного удару.

"Ядерна доктрина росії каже, що ядерний удар неможливий як превентивний, але тільки якщо конфлікт не загрожує самій країні. А "часткова окупація", як вони це будуть подавати, можна буде трактувати як потенційну втрату державного суверенітету", – розповів Станіслав Асєєв.

Відтак, такі дії вирішують одразу цілу низку проблем для росії, але абсолютно нічого не змінюють для людей, які залишилися на окупованих росією територіях.

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"Референдум" – як крок до переговорів

Український журналіст переконаний, що "референдуми" як можливість посадити Україну за стіл переговорів можливі лише в разі, якщо на них не буде схвалено рішення про "входження" до складу росії.

Якщо це буде анексія буквально наступного ж дня, то це радше остаточна дипломатична криза між нашими країнами, ніж важіль для переговорів. Про що тоді домовлятися, у нас ітак окуповані території Херсонщини, Запоріжжя,

– наголосив Станіслав Асєєв.

Він запевняє, що з цієї ситуації не видно жодного дипломатичного виходу. Натомість якщо після "референдумів" росія відповість, що "подумає", тоді це справді можна вважати важелем на дипломатичній арені.

"Та тоді вони матимуть зовсім смішний вигляд для тієї партії війни, яка зараз розраховує, що на Київ полетить усе, що тільки є в арсеналі росії", – розповів ексбранець кремля.

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