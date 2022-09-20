Прежде внезапные и одновременные объявления о проведении "референдумов" перекрыли тему полного поражения россии в Харьковской области. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист из Донецка, бывший пленник боевиков Станислав Асеев.

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Решающие "референдумы"

Прежде всего, такое перекрывание темы необходимо для внутреннего потребителя, то есть для самих россиян. Также это поможет решить проблему частичной или полной мобилизации в самой россии.

Наконец-то можно теперь объяснить людям, за что они воюют. То есть сейчас можно будет сказать, что "мы воюем за россию, потому что часть территорий у нас теперь, оказывается, оккупирована украинскими войсками",

– рассказывает журналист.

Также он отметил, что по логике самих россиян такие "референдумы" якобы развязывают им руки для возможного тактического ядерного удара.

"Ядерная доктрина россии говорит, что ядерный удар невозможен как превентивный, но только если конфликт не угрожает самой стране. А "частичная оккупация", как они это будут подавать, можно будет трактовать как потенциальную потерю государственного суверенитета", – рассказал Станислав Асеев.

Следовательно, такие действия решают сразу целый ряд проблем для россии, но абсолютно ничего не меняют для людей, которые остались на оккупированных территориях.

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"Референдум" – как шаг к переговорам

Украинский журналист убежден, что "референдумы" как возможность посадить Украину за стол переговоров возможны только в том случае, если на них не будет одобрено решение о "вхождении" в состав россии.

Если это будет аннексия буквально на следующий же день, то это, скорее, окончательный дипломатический кризис между нашими странами, чем рычаг для переговоров. О чем тогда договариваться, у нас и так оккупированы территории Херсонщины, Запорожья,

– подчеркнул Станислав Асеев.

Он уверяет, что из этой ситуации не видно ни одного дипломатического выхода. Если же после "референдумов" россия ответит, что "подумает", тогда это действительно можно считать рычагом на дипломатической арене.

"Но тогда они будут выглядеть совсем смешно для той партии войны, которая сейчас рассчитывает, что на Киев полетит все, что только есть в арсенале россии", – рассказал экс-пленный кремля.

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