Контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты. Так что врагу нужно придумать, где набирать живую силу, которую можно было бы отправлять на фронт. И именно в этом могут помочь псевдореферендумы.

Читайте также "Просто увидел реакцию": громко анонсированное обращение путина пока не произошло, но есть "но"

Путин сможет отправить воевать призывников

Проведение "референдумов" на территориях оккупированных Донецкой и Луганской республик требуется не для присоединения земель. Скорее да, для присоединения, но не с целью владения. На самом деле, уверены в Институте по изучению войны, врагу это позволит отправлять на фронт российских призывников, а не только контрактников. Заметим, что россия и раньше это делала, но скрыто. Вместо этого псевдореферендум развяжет руки стране-агрессору.

Аналитики отметили, что аннексия Донецкой и Луганской областей позволит расширить внутреннее юридическое значение "российской" территории. Так что в стране смогут открыто отправлять на войну военнообязанных. Мол, они отстаивают "родные земли".

Цикл призыва позволяет набрать 130 тысяч солдат

Составители отчета отметили, что россия уже отправляла в Украину солдат срочной службы. Они не только были недостаточно обучены. Их пребывание на территории нашего государства – прямое нарушение российского законодательства. Неудивительно, что в стране-агрессоре столкнулись с не слишком положительной реакцией. При аннексии лишних вопросов у населения россии просто не будет.

Как отмечают обозреватели, полугодовой цикл призыва в россии позволяет набрать 130 тысяч призывников. Следующий цикл, подчеркивают они, продлится с 1 октября по 31 декабря. Согласно действующему законодательству, призывники должны не менее 4 месяцев проходить подготовку. И только после этого они могут отправляться в командировку за границу. А вот после аннексии ждать столько не нужно. Ведь у страны-агрессора будет юридическая лазейка, которая позволит бросать на фронт потенциальное "пушечное мясо".

И это прекрасно понимают в россии. На фоне новостей о всеобщей мобилизации в стране-агрессоре настоящий переполох. Безумно выросли два поисковых запроса: "Как уехать из страны" и "Как откосить от службы". Более того, только за день в одну из групп юристов обратились 700 россиян. Все они стремятся избежать возможного призыва и участия в войне против Украины.

Достойно внимания – Шейтельман рассказал, как путин может использовать "референдумы" в Украине: смотрите видео