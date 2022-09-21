Только в одну группу юристов в течение 20 сентября обратилось более 700 военнослужащих. Всех их интересует, что изменится после новых поправок в уголовном кодексе россии.

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Россияне хотят понять, угрожает ли им мобилизация

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что из-за огромного количества обращений придется усилить команду военных юристов. Сейчас россиян больше всего интересует, заберут ли их в армию, если владимир путин объявит общую мобилизацию. Поэтому ответ на этот вопрос они пытаются узнать у юристов.

Все сообщения юриста в телеграмме связаны с пояснениями по мобилизации. Ведь сейчас это наиболее интересующая россиян тема.

Нововведение от госдумы и "срочное" обращение путина: что испугало россиян

20 сентября госдума одобрила поправки в обновленный уголовный кодекс. В частности, в документе ввели понятия "мобилизация" и "военное положение", которые станут отягчающими обстоятельствами в преступлениях. В частности, за мародерство, отказ выполнять приказ, оставление воинской части и сдачу в плен предусмотрены тюремные заключения.

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Кроме того, российские СМИ анонсировали на 20 сентября важное обращение владимира путина. В Белом доме говорили, что агрессор, вероятно, объявит всеобщую мобилизацию. После этого россияне начали массово гуглить, как получить отсрочку от армии и куда можно уехать из россии без визы.

Кстати, агрессор перед россиянами так и не выступил. Однако пропагандисты заявили, что обращение было перенесено на утро 21 сентября.

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