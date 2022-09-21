Лише до однієї групи правників упродовж 20 вересня звернулися понад 700 військовослужбовців. Усіх їх цікавить, що зміниться після нових правок у кримінальному кодексі росії.

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Росіяни хочуть зрозуміти, чи загрожує їм мобілізація

Глава правозахисної групи "Агора" Павєл Чіков розповів, що через величезну кількість звернень доведеться посилити команду військових юристів. Зараз росіян найбільше цікавить, чи заберуть їх у військо, якщо владімір путін оголосить загальну мобілізацію. То ж відповідь на це питання вони намагаються дізнатися у юристів.

Усі дописи правника в телеграмі пов'язані з поясненнями щодо мобілізації. Адже зараз це тема, яка найбільше цікавить росіян.

Нововведення від держдуми та "термінове" звернення путіна: що налякало росіян

20 вересня держдума схвалила правки в оновлений кримінальний кодекс. Зокрема, в документі ввели поняття "мобілізація" та "воєнний стан", які стануть обтяжувальними обставинами у злочинах. Зокрема, за мародерство, відмову виконувати наказ, залишення військової частини та здачу в полон передбачені тривалі тюремні ув'язнення.

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Крім того, російські ЗМІ анонсували на 20 вересня важливе звернення владіміра путіна. У Білому домі казали, що агресор, ймовірно, оголосить загальну мобілізацію. Після цього росіяни почали масово гуглити, як отримати відстрочку від армії та куди можна виїхати з росії без візи.

До речі, агресор перед росіянами так і не виступив. Однак пропагандисти заявили, що звернення перенесли на ранок 21 вересня.

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