При цьому пропагандисти наголошують, що "примусової мобілізації немає". Такі тези поширюють окупаційні газети у Мелітополі, пише 24 канал.

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Такими маразматичними заголовками пропагандисти суперечать самі собі. Вони кажуть, що "примусово мобілізовувати не будуть", але все одно кожен повинен воювати. При цьому – у ворожій армії. По суті, виходу людям не залишають.



Пропагандисти поширюють маразматичні заклики до мобілізації

Ворог планує тотальну "мобілізацію" на Херсонщині та Запоріжжі

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що росіяни готують тотальну "мобілізацію" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Загарбники вже підписали наказ про створення "добровольчих батальйонів".

При цьому росіяни продовжують жорстку "мобілізацію" на Донбасі. Аби уникнути її, з Горлівки повтікали всі чоловіки призовного віку, а в Алчевську жінки перекрили дорогу з автобусом, який перевозив "мобілізованих", одна з них навіть лягла під колеса.

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Водночас у тимчасово окупованому Криму чоловікам заборонили виїжджати за межі півострова.

Через потужні втрати на фронті президент росії владімір путін може оголосили загальну мобілізацію у своїй країні. 20 вересня агресор мав виступити з важливою промовою до населення, а в Білому домі заявили, що той може оголосили мобілізацію.

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