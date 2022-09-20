Для цього окупанти не гребують використанням методів, притаманних часам Другої світової війни. На фронт вони вже планують відправляти викладачів і працівників заводів, які мають всі шанси поповнити статистику втрат ворога.

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Воювати відправлять викладачів

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські військові працюють над поповненням втрат. Крім того, вони займаються формуванням резервних підрозділів, які згодом відправляться на фронт.

Наявна у відомства інформація свідчить про формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Це відбувається на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу. Дислокується вона у населеному пункті Борзя, що в Забайкальському краю. Зауважимо, що Київ і Борзю розділяють майже 1400 кілометрів.

Як і належить, у батальйонах займаються комплектуванням офіцерських посад. А обійматимуть їх викладачі Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Це свідчить про настільки шалений кадровий голод, що ворог готовий залишити майбутніх військових без профільної освіти.

У Генштабі зауважили, що раніше мовилося про формування морського стрілецького полку. Його базою мав стати Чорноморське вище військово-морське училище, розташоване у тимчасово окупованому Севастополі.

Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми та прорахунки,

– наголошують у Генштабі.

Окупанти продовжують "мобілізацію" та обмежили виїзд із Криму

У відомстві зауважили, що на тимчасово окупованих територіях триває так звана "мобілізація". Наявна інформація свідчить про те, що з 14 вересня 2022 року окупанти скасували дію усіх документів, які передбачали відстрочку від призову. Її позбавили близько 500 співробітників Єнакіївського металургійного заводу. Це вкотре підтверджує той факт, що на підприємствах ворог готовий залишити мінімальну кількість людей, а решту – планує погнати на фронт.

Але і це ще не все. Заборонили чоловікам покидати тимчасово окупований Крим. Щоб виїхати за межі півострова, необхідно буде отримати дозвіл від військового комісаріату. А це може свідчити про ще один варіант проведення прихованої "мобілізації".

Зауважимо, що маріонетки у псевдореспубліках почали панікувати. Вони закликають кремль негайно провести "референдум" про приєднання до росії. Мовляв, це єдиний спосіб запобігти контрнаступу ЗСУ на Донеччині та Луганщині.

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