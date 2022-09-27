Наслідки російських соціальних експериментів формують цілий соціально-психологічний феномен. Про це 24 каналу розповів психіатр, психотерапевт, психолог Євгеній Воронков.
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Експерт вважає, що росіяни вірять у пропаганду з низки внутрішніх та зовнішніх причин.
Це такий соціально-психологічний феномен. Якщо брехня є брутальною, виваженою і масовою – вона отруює будь-кого. Це виключно енергія брехні. Якщо наситити цією енергією простір, вона невідворотно спрацює,
– пояснив психолог.
За його словами, росіяни хоч і вірять пропаганді, вони не готові насправді помирати за путінський режим.
"Вони готові з'їдати лише брехню. А коли вони починають приймати рішення, пропаганда робить так, що люди приречені не робити вибір. Все одномоментно й однозначно – тобто вибору там нема. Вибір – це відповідальність, а уникання відповідальності – то є основна риса, притаманна людині", – додав психотерапевт.
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На його думку, у випадку росіян мова йде про екзистенційну проблему.
"Обирати чи не обирати, виживати чи не виживати – вони вибирають те, що їм притаманно за останні 100 років. Для них ідея померти – це простіше. У них нема де жити й немає заради чого жити. Їхнє самогубство і колективний суїцид є основною темою, з якою вони живуть", – переконаний фахівець.
Водночас психіатр констатував, що колективний путін у соціумі росіян – це наслідок того, що відбувається навколо них й на протест проти влади вони не здатні.
Їх вирощували, виховували й налаштовували багато-багато років, й вони невідворотно стали такими. Все набагато глибше. Нічого не зміниться – вони не вибухнуть й здатні лише на локальний спротив,
– підкреслив Воронков.
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Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
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