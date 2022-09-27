Наслідки російських соціальних експериментів формують цілий соціально-психологічний феномен. Про це 24 каналу розповів психіатр, психотерапевт, психолог Євгеній Воронков.

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Експерт вважає, що росіяни вірять у пропаганду з низки внутрішніх та зовнішніх причин.

Це такий соціально-психологічний феномен. Якщо брехня є брутальною, виваженою і масовою – вона отруює будь-кого. Це виключно енергія брехні. Якщо наситити цією енергією простір, вона невідворотно спрацює,

– пояснив психолог.

За його словами, росіяни хоч і вірять пропаганді, вони не готові насправді помирати за путінський режим.

"Вони готові з'їдати лише брехню. А коли вони починають приймати рішення, пропаганда робить так, що люди приречені не робити вибір. Все одномоментно й однозначно – тобто вибору там нема. Вибір – це відповідальність, а уникання відповідальності – то є основна риса, притаманна людині", – додав психотерапевт.

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На його думку, у випадку росіян мова йде про екзистенційну проблему.

"Обирати чи не обирати, виживати чи не виживати – вони вибирають те, що їм притаманно за останні 100 років. Для них ідея померти – це простіше. У них нема де жити й немає заради чого жити. Їхнє самогубство і колективний суїцид є основною темою, з якою вони живуть", – переконаний фахівець.

Водночас психіатр констатував, що колективний путін у соціумі росіян – це наслідок того, що відбувається навколо них й на протест проти влади вони не здатні.

Їх вирощували, виховували й налаштовували багато-багато років, й вони невідворотно стали такими. Все набагато глибше. Нічого не зміниться – вони не вибухнуть й здатні лише на локальний спротив,

– підкреслив Воронков.

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