Молода дівчина стоїть одною ногою на голові у російського диктатора. Путін буквально втоптаний у болото.

Читайте також "Перемовини з путіним неможливі": як Китай може вплинути на російського диктатора

"Україна після поразки путіна"

Героїня в обдертому синьо-жовтому одязі тримає медалі "НАТО" і "ЄС". За спиною висить зброя. На тлі зруйноване місто: зламаний дитячий візок, могили з хрестами. А ще знищена російська техніка, зокрема танки та зламана ракета. Біля героїні промовистий заголовок "Україна після поразки путіна".

Обкладинка Washington Examiner / Скиншот 24 каналу

Україна на перших шпальтах

Світові ЗМІ вже неодноразово висловлювали нам свою підтримку через обкладинки власних видань. На початку березня одне з найвпливовіших у світі видань Time розмістило слова Володимира Зеленського українською мовою "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

The New Yorker показав скетч "Сліди путіна". Цікаво, що ілюстрацію створили буквально за день до повномасштабного вторгнення.

На перших шпальтах італійського ЗМІ Vanity Fair Іtalia було фото Володимира Зеленського.

Зображали на обкладинках і постраждалих через війну українців.

Україна на обкладинках світових видань / Фото ЗМІ