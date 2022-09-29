Молода дівчина стоїть одною ногою на голові у російського диктатора. Путін буквально втоптаний у болото.

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"Україна після поразки путіна"

Героїня в обдертому синьо-жовтому одязі тримає медалі "НАТО" і "ЄС". За спиною висить зброя. На тлі зруйноване місто: зламаний дитячий візок, могили з хрестами. А ще знищена російська техніка, зокрема танки та зламана ракета. Біля героїні промовистий заголовок "Україна після поразки путіна".

Обкладинка Washington Examiner / Скиншот 24 каналу

Україна на перших шпальтах

  • Світові ЗМІ вже неодноразово висловлювали нам свою підтримку через обкладинки власних видань. На початку березня одне з найвпливовіших у світі видань Time розмістило слова Володимира Зеленського українською мовою "Життя переможе смерть, а світ – темряву".
  • The New Yorker показав скетч "Сліди путіна". Цікаво, що ілюстрацію створили буквально за день до повномасштабного вторгнення.
  • На перших шпальтах італійського ЗМІ Vanity Fair Іtalia було фото Володимира Зеленського.
  • Зображали на обкладинках і постраждалих через війну українців.

Україна на обкладинках світових видань / Фото ЗМІ