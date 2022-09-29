Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Морозов. За його словами, Китай має зайняв дуже просту позицію, вимагаючи від росії повернутися хоча б на позиції 23 лютого.
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"Переговори з путіним неможливі"
Морозов зазначив, що недостатньо того, аби Китай чи подібна велика країна, яка може стати посередником, лише поговорила з путіним про те, щоб він погодився на перемовини.
Тому що самі собою переговори з путіним не мають жодної цінності. Оскільки кремль на цих переговорах буде морочити голову й усі це добре розуміють,
– зауважив політолог.
За його словами, саме тому всі переговорні майданчики з кремлем припинилися й, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон не зміг зробити жодного кроку.
Проблема в тім, що переговори з путіним неможливі. Тому недостатньо того, щоб Китай, наприклад, почав схиляти путіна до переговорів,
– сказав Морозов.
Він наголосив, що Китай повинен зайняв дуже просту позицію, вимагаючи від росії повернутися хоча б на позиції 23 лютого. Ця нахабна й цинічна війна має бути засуджена Китаєм. Що, найімовірніше, й станеться найближчим часом.
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Важливість ролі Ердогана у перемовинах
Морозов вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган грає дуже важливу роль у перемовинах із путіним.
Тому що є технічні питання та військові. Вони повинні вирішуватися. Зокрема, обмін полоненими, деякі кулуарні питання гуманітарного характеру,
– наголосив він.
Водночас політолог певен, що наразі нема жодних підстав вважати, що Ердоган може привезти якесь послання від путіна Зеленському, або ж навпаки.
Путін демонструє наміри воювати далі. Я б сказав, що треба готуватися до наступу з боку москви у відповідь на поразку під Харковом. Також варто готуватися до того, що війна глобалізується, розширюється географічно,
– зауважив політолог.
На думку Морозова, підриви "Північних потоків" у водах Данії явно показують цю тенденцію. Тобто війна вже перенеслася на Балтію. Це означає, що ми невдовзі можемо побачити щось у Середземному морі й у будь-якій європейській країні.
Відносини Китаю та росії: що відомо
- Росія вважає, що Китай є її партнером. Проте лише на сьомий місяць путін зустрівся з Сі Цзіньпіном.
- Джо Байден заявив, що США не мають фактів, які могли б свідчити про те, що Китай постачає зброю до росії. Відповідну заяву президент Штатів зробив після розмови з Сі Цзіньпінем.
- Міністр закордонних справ Китаю зустрівся з Дмитром Кулебою, після чого закликав росію до переговорів і повного припинення війни. У Держдепі США вважають, що Китай не збирається допомагати росії оминати санкції чи продовжувати вторгнення в Україну.