Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Морозов. За його словами, Китай має зайняв дуже просту позицію, вимагаючи від росії повернутися хоча б на позиції 23 лютого.

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"Переговори з путіним неможливі"

Морозов зазначив, що недостатньо того, аби Китай чи подібна велика країна, яка може стати посередником, лише поговорила з путіним про те, щоб він погодився на перемовини.

Тому що самі собою переговори з путіним не мають жодної цінності. Оскільки кремль на цих переговорах буде морочити голову й усі це добре розуміють,

– зауважив політолог.

За його словами, саме тому всі переговорні майданчики з кремлем припинилися й, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон не зміг зробити жодного кроку.

Проблема в тім, що переговори з путіним неможливі. Тому недостатньо того, щоб Китай, наприклад, почав схиляти путіна до переговорів,

– сказав Морозов.

Він наголосив, що Китай повинен зайняв дуже просту позицію, вимагаючи від росії повернутися хоча б на позиції 23 лютого. Ця нахабна й цинічна війна має бути засуджена Китаєм. Що, найімовірніше, й станеться найближчим часом.

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Важливість ролі Ердогана у перемовинах

Морозов вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган грає дуже важливу роль у перемовинах із путіним.

Тому що є технічні питання та військові. Вони повинні вирішуватися. Зокрема, обмін полоненими, деякі кулуарні питання гуманітарного характеру,

– наголосив він.

Водночас політолог певен, що наразі нема жодних підстав вважати, що Ердоган може привезти якесь послання від путіна Зеленському, або ж навпаки.

Путін демонструє наміри воювати далі. Я б сказав, що треба готуватися до наступу з боку москви у відповідь на поразку під Харковом. Також варто готуватися до того, що війна глобалізується, розширюється географічно,

– зауважив політолог.

На думку Морозова, підриви "Північних потоків" у водах Данії явно показують цю тенденцію. Тобто війна вже перенеслася на Балтію. Це означає, що ми невдовзі можемо побачити щось у Середземному морі й у будь-якій європейській країні.

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