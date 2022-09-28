Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що США можуть впливати на Китай, але точно не росія.

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За словами Валерія Клочка, всі заяви, які лунають з США, Британії чи з країн ЄС – вказують на те, що Китай все ж не підтримує росію у цій війні.

Але є й другий та важливий фактор: Китай залишається хабом для постачання товарів першої необхідності росіянам. В плані паралельного забезпечення, Китай для росії дуже важливий,

– каже він.

Псевдозаборони платіжних карток та товари подвійного призначення

Можемо ставитись до цього як завгодно, але це насправді важливо. Бо сьогодні ж і виринула новина про картки "мир", як ще давно "заборонили" у Туреччині, але по факту, це трапилось тільки сьгодні,

– зазначає Клочок.

На думку експерта, величезним досягненням є вже те, що через Китай, росія не отримує товари військового призначення.

"На цьому тлі, можна припустити, що у Китаї все ж є охочі, які зацікавлені у покращенні стосунків з іншими країнами цивілізованого світу", – додає він.

Детальніше про стосунки Китаю та росії: дивіться відео розмови із Валерієм Клочком

Чи готовий Китай відкрито підтримати Україну

"Яскравим маркером у такій ситуації є засідання ООН, на найвищому рівні. На останньому такому засіданні у США розповіли, що Китай поки не готовий так відкрито підтримувати Україну, але поступ є", – каже він.

За словами фахівця, якщо путін не зупинить ескалацію і не зупинить війну в Україні – він може отримати пряме вторгнення з боку Китаю та ще одне протистояння між Сирією та Туреччиною.