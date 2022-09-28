Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что США могут влиять на Китай, но точно не россия.

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По словам Валерия Клочко, все заявления, звучащие из США, Британии или из стран ЕС указывают на то, что Китай все же не поддерживает россию в этой войне.

Но есть и второй и немаловажный фактор: Китай остается хабом для снабжения товаров первой необходимости россиянам. В плане параллельного обеспечения, Китай для россии очень важен,

– говорит он.

Псевдозапреты платежных карт и товары двойного назначения

Можем относиться к этому как угодно, но это действительно важно. Потому что сегодня же и появилась новость о карточках "мир", которые еще давно "запретили" в Турции, но по факту, это случилось только сегодня,

– отмечает Клочок.

По мнению эксперта, огромным достижением является уже то, что из-за Китая россия не получает товары военного назначения.

"На этом фоне можно предположить, что в Китае все же есть заинтересованые в улучшении отношений с другими странами цивилизованного мира", – добавляет он.

Подробнее об отношениях Китая и россии: смотрите видео разговора с Валерием Клочком

Готов ли Китай открыто поддержать Украину

"Ярким маркером в такой ситуации является заседание ООН, на самом высоком уровне. На последнем таком заседании в США рассказали, что Китай пока не готов так открыто поддерживать Украину, но продвижение есть ", – говорит Клочко.

По словам специалиста, если путин не остановит эскалацию и не остановит войну в Украине – он может получить прямое вторжение со стороны Китая и еще одно противостояние между Сирией и Турцией.