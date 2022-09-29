Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Морозов. По его словам, Китай занял очень простую позицию, требуя от россии вернуться хотя бы на позиции 23 февраля.

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"Переговоры с путиным невозможны"

Морозов отметил, что недостаточно того, чтобы Китай или подобная большая страна, которая может стать посредником, лишь поговорила с путиным о том, чтобы он согласился на переговоры.

Потому что сами по себе переговоры с путиным не имеют никакой ценности. Поскольку кремль на этих переговорах будет морочить голову и все это хорошо понимают,

– заметил политолог.

По его словам, именно поэтому все переговорные площадки с кремлем прекратились и, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, не смог сделать ни одного шага.

Проблема в том, что переговоры с путиным невозможны. Поэтому недостаточно того, чтобы Китай, например, начал склонять путина к переговорам.

– сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Китай должен занял очень простую позицию, требуя от россии вернуться хотя бы на позиции 23 февраля. Эта наглая и циничная война должна быть осуждена Китаем. Что, вероятнее всего, и произойдет в ближайшее время.

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Важность роли Эрдогана в переговорах

Морозов считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган играет очень важную роль в переговорах с путиным.

Потому что есть технические вопросы и военные. Они должны решаться. В частности, обмен пленными, некоторые кулуарные вопросы гуманитарного характера,

– подчеркнул он.

В то же время политолог уверен, что пока нет никаких оснований считать, что Эрдоган может привезти какое-нибудь послание от путина Зеленскому, или наоборот.

Путин демонстрирует намерения воевать дальше. Я бы сказал, что надо готовиться к наступлению со стороны москвы в ответ на поражение под Харьковом. Также следует готовиться к тому, что война глобализуется, расширяется географически.

– заметил политолог.

По мнению Морозова, взрывы "Северных потоков" в водах Дании явно показывают эту тенденцию. То есть, война уже перенеслась на Балтию. Это означает, что мы вскоре можем увидеть что-нибудь в Средиземном море и в любой европейской стране.

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