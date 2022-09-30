Масштабный обстрел гуманитарной колонны свидетельствует о том, что Россия планомерно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

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Убийцы должны ответить за содеянное. Украинцы ехали к родным на временно оккупированную территорию, чтобы вывезти их оттуда и передать гуманитарную помощь. Украинские правоохранители тщательно фиксируют преступления врага, собирают показания и анализируют негласную информацию. Эти подтверждения будут предметом рассмотрения в интернациональных судах.

Мы не простим врагу ни одного погибшего человека. Срока давности у таких преступлений нет,

– отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Последствия российского удара по гуманитарной колонне: смотрите видео

Обратите внимание! Россияне обстреляли Запорожье после того, как Путин цинично издал указ о "признании независимости" территории этой области.

Трагедия в Запорожье: что известно

Около 7 утра 30 сентября кремлевские военные ударили ракетами по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гуманитарной колонне. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оттуда планировали выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.

По меньшей мере, 25 мирных жителей погибли. Впоследствии главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишко сообщил, что в его больницу доставили 31 потерпевшего. Десять пострадавшим сделали первичную хирургическую обработку ран. Другие – нуждаются в серьезных и, вероятно, неоднократных операциях.

От рук захватчиков снова пострадали малолетние. Пятилетнему ребенку осколок попал в живот. Другой трехлетней девочке чудом удалось выжить, однако она стала сиротой.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты выпустили 16 ракет С-300.

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