Саме цю лінію розмежування щодня перетинала велика кількість людей, і окупанти знали про це. Детальніше про атаку розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
До теми Через удар по колоні призупинили виїзд на окуповану територію через Запоріжжя
Місце удару росіян
Як розповів Іван Федоров щодня цю лінію розмежування перетинали понад 500 українців з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, зокрема й Мелітополя. Окрім того, через те, що ворог не пропускає гуманітарний коридор, волонтери та просто небайдужі попутними машинами там щодня передавали:
- ліки,
- продукти харчування,
- засоби першої необхідності.
Призначалися вони українцям, які знаходяться в тимчасовій окупації.
Наслідки атаки
О 7 ранку 30 вересня росіяни атакували Запоріжжя. По місту випустили 16 ракет С-300, 3 з яких влучили саме по цій гуманітарній колоні. Згідно зі словами Федорова, зараз складно сказати, скільки людей загинуло. Однак відомо, що:
- понад 20 людей загинули,
- понад 60 отримали поранення.
На жаль, велика кількість зараз знаходиться в реанімації, в лікарні. Постраждали також діти. 5-річна дитина отримала осколкові поранення і 3-річна дитина залишилася вже сиротою. Тому це дійсно трагічна подія для нас,
– підкреслив мер Мелітополя.
Навіщо росіяни вдарили у це місце – невідомо. Однак зауважимо, що одразу після атаки о 7 ранку росіяни у своїх пропагандистських ЗМІ розповіли, що вони здійснили ракетні високоточні удари по стратегічних військових об'єктах. Однак коли зрозуміли, яку біду накоїли, то одразу ж почали звинувачувати у своєму терористичному акті українську владу.
"Сподіваємося, що всі ті, хто зараз у лікарні, вони виживуть. І, звичайно, ті, хто винен у цьому – будуть покарані за це", – резюмував Іван Федоров.
Удар по Запоріжжю: що відомо
- Росіяни випустили ракети по колоні авто цивільних людей у Запоріжжі. У цей час люди чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій.
- У мережі появилися перші кадри з місця прильотів. На них видно багато руйнувань, а тіла загиблих лежать просто на дорозі.
- Станом на 12:00 було відомо, що 25 людей загинуло, 62 поранено. Також постраждали волонтери, які перевозять ліки на ТОТ і евакуюють звідти людей.
- Через російський теракт у Запоріжжі 1 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими.
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