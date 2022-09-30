Саме цю лінію розмежування щодня перетинала велика кількість людей, і окупанти знали про це. Детальніше про атаку розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Місце удару росіян

Як розповів Іван Федоров щодня цю лінію розмежування перетинали понад 500 українців з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, зокрема й Мелітополя. Окрім того, через те, що ворог не пропускає гуманітарний коридор, волонтери та просто небайдужі попутними машинами там щодня передавали:

ліки,

продукти харчування,

засоби першої необхідності.

Призначалися вони українцям, які знаходяться в тимчасовій окупації.

Наслідки атаки

О 7 ранку 30 вересня росіяни атакували Запоріжжя. По місту випустили 16 ракет С-300, 3 з яких влучили саме по цій гуманітарній колоні. Згідно зі словами Федорова, зараз складно сказати, скільки людей загинуло. Однак відомо, що:

понад 20 людей загинули,

понад 60 отримали поранення.

На жаль, велика кількість зараз знаходиться в реанімації, в лікарні. Постраждали також діти. 5-річна дитина отримала осколкові поранення і 3-річна дитина залишилася вже сиротою. Тому це дійсно трагічна подія для нас,

– підкреслив мер Мелітополя.

Навіщо росіяни вдарили у це місце – невідомо. Однак зауважимо, що одразу після атаки о 7 ранку росіяни у своїх пропагандистських ЗМІ розповіли, що вони здійснили ракетні високоточні удари по стратегічних військових об'єктах. Однак коли зрозуміли, яку біду накоїли, то одразу ж почали звинувачувати у своєму терористичному акті українську владу.

"Сподіваємося, що всі ті, хто зараз у лікарні, вони виживуть. І, звичайно, ті, хто винен у цьому – будуть покарані за це", – резюмував Іван Федоров.

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