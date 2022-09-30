Наразі відомо про 25 загиблих та 62 поранених цивільних внаслідок удару по колоні автівок, яка стояла в черзі в бік тимчасово окупованої території. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Виїзд через Запоріжжя призупинено

За словами Гайдая, відсьогодні, 30 вересня, виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк.

Якщо ви втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі, або ж маєте необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертайтеся до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.

Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

Президент заявив, що Росія – держава-терористка, яка обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. За словами Зеленського, так "можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі".

Він зазначив, що Росія "лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі". Втім, окупанти обов'язково будуть відповідати за свої вчинки.

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