Зеленський заявив, що Росія – держава-терорист, яка "обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині". Також президент підкреслив, що ворог обстрілює українські регіони із реактивних систем залпового вогню та безпілотників.

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За один ранок росіяни випустили по Запоріжжю 16 ракет

Глава держави наголосив, що тільки за один ранок російські військові випустили по Запоріжжю 16 ракет. За його словами, так вчиняють терористи.

Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія "лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі". Глава держави запевнив, що окупанти обов'язково будуть відповідати за свої вчинки.

"Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!", – резюмував Зеленський.

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