Зеленский заявил, что Россия – государство-террорист, которое "обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине". Президент также подчеркнул, что враг обстреливает украинские регионы из реактивных систем залпового огня и беспилотников.

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За одно утро россияне выпустили по Запорожью 16 ракет

Глава государства подчеркнул, что только за одно утро российские военные выпустили по Запорожью 16 ракет. По его словам, так поступают террористы.

Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия "свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи". Глава государства заверил, что оккупанты обязательно ответят за свои поступки.

"Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно лишился всего человеческого. Кровожадные отбросы! Ответите обязательно. За каждую загубленную жизнь украинцев!", – резюмировал Зеленский.