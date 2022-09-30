В настоящее время известно о 25 погибших и 62 раненых гражданских в результате удара по колонне автомобилей, которая стояла в очереди в сторону временно оккупированной территории. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Выезд через Запорожье приостановлен

По словам Гайдая, с сегодняшнего дня, 30 сентября, выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.

Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или же необходимо узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95.

Зеленский отреагировал на удар по Запорожью

Президент заявил, что Россия – государство-террорист, обстреливающее ракетами мирное население в Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. По словам Зеленского, так "могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире".

Он отметил, что Россия "свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи". Впрочем, оккупанты обязательно будут отвечать за свои поступки.

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