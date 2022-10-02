Воздушная тревога прозвучала в Запорожье в 06:21. А уже в 06:23 поступили сообщения о взрывах в областном центре. Отметим, что сирена была короткой, а отбой озвучили уже в 06:44.

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Враг атаковал Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что российские захватчики атаковали как областной центр, так и ближайшие окрестности. Что касается пострадавших и разрушений, то информация пока уточняется.

Жителей области он призвал продолжать соблюдать меры безопасности. Старух попросил не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и переходить к укрытию, когда звучат сирены. Никто не может исключить возможность повторных атак.

В 07:19 поступила информация от секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. Он уточнил, что российские захватчики атаковали пригород. В то же время в самом областном центре никаких прилетов не зафиксировали.

Вскоре он уточнил информацию. В сообщении за 07:37 Куртев отметил, что зафиксировали разрушение инфраструктуры одного из районов Запорожья, а также пригорода. По словам секретаря городского совета, на местах попадания работают соответствующие службы.

Также призвал обращаться на горячую линию жителям города, чей дом также испытал разрушения. Для этого следует позвонить по телефону 15-80.

Атаковать могли из С-300

В телеграм-канале monitor отметили, что по Запорожью враг мог бить ракетами типа С-300 из области. Добавим, что жители в социальных сетях начали рассказывать о том, что над городом поднялся дым. Они также выложили видео, на которых можно увидеть последствия очередной ракетной атаки со стороны россиян.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: видео

Напомним, что во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ракетный удар по гуманитарной колонне. Он отметил, что для теракта враг использовал модернизированные ракеты С-300. Эти снаряды взрываются от малейшего прикосновения к поверхности. Зато старые версии перед детонацией погружались в землю. Усовершенствованные же снаряды разрываются с образованием минимальной воронки, но поражают значительно большую площадь вокруг.

Ракеты С-300 выпускали по Николаеву

Напомним, что в ночь на 1 октября российские захватчики дважды атаковали Николаев. Как отметил глава ОВА Виталий Ким, в результате пять человек получили ранения. Глава администрации отметил, что по городу оккупанты били дронами-камикадзе, приобретенными россиянами в Иране.

Кроме того, около 04:00 враги совершили массированный обстрел ракетами типа С-300. Вследствие этого разрушениям подверглись многие помещения. В частности, прилет зафиксировали в пятиэтажку, что в центре Николаева.

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