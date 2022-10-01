Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью на 1 октября город дважды обстрелял враг. 5 человек ранены в результате атаки.

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Обстрел Николаева 1 октября

По словам Кима, враг атаковал город дронами-камикадзе "Шахед-136". Около 4 ночи россияне массированно выпустили ракеты типа С-300.

Разрушены многие жилые помещения. В частности, "прилетело" в пятиэтажное здание в центре города.

Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна. В другом районе города многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом,

– написал глава Николаевской ОГА.

По предварительной информации, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Сейчас младенцу и маме оказывают медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших – стабильное.

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Последствия обстрелов

Ранее мэр Николаева показал жилые дома, по которым ударили россияне. Это еще одно фотодоказательство того, что Россия – государство-террорист и воюет против мирного населения Украины.

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