Россияне продолжают терроризировать гражданское население

Квартиры на 4 и 5 этажах полностью разрушены. На их месте – просто дыра.

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В результате прилета пострадали также стоящие во дворе автомобили. В соседних домах вылетели окна. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт,

– сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Последствия очередного обстрела Николаева / Фото с телеграмма Сенкевича

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Заметим, взрывы в Николаеве прогремели после 4 часов утра . Тогда во многих областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Под атаку россиян попала также Одесская область. По предварительным данным, россияне запустили 2 ракеты "Искандер". Они попали в объект промышленной инфраструктуры, разрушениям подверглась подстанция. К счастью, никто не пострадал.

Минувшей ночью оккупанты также атаковали спальный район

Россияне постоянно терроризируют население Николаева. В ночь на 30 сентября ракета "С-300" попала по 9-этажному дому, расположенному в спальном районе города. В результате ранения получили 8 человек, одну женщину извлекли из-под завалов.