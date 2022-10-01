Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення

Квартири на 4 та 5 поверхах вщент зруйновані. На їхньому місці – просто дірка.

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Унаслідок прильоту постраждали також автомобілі, які стояли у дворі. У сусідніх будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий,

– повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наслідки чергового обстрілу Миколаєва / Фото з телеграму Сєнкевича

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Зауважимо, вибухи у Миколаєві пролунали після 4 години ранку. Тоді в багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Під атаку росіян потрапила також Одещина. За попередніми даними, росіяни запустили 2 ракети "Іскандер". Вони влучили в об'єкт промислової інфраструктури, руйнувань зазнала підстанція. На щастя, ніхто не постраждав.

Минулої ночі окупанти також атакували спальний район

Росіяни постійно тероризують населення Миколаєва. У ніч на 30 вересня ракета "С-300" влучила по 9-поверховому будинку, що розташований у спальному районі міста. Внаслідок цього поранень зазнали 8 людей, одну жінку витягли з-під завалів.

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