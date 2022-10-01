На Одещині минулося без жертв. Водночас інформації про наслідки обстрілів Миколаєва наразі немає, пише 24 канал.

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Куди влучили російські ракети

В ОК "Південь" повідомили, що по Одеській області ворог запустив 2 ракети. За попередніми даними, мовиться про "Іскандер". Смертоносні снаряди влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Через це пошкоджень зазнала електропідстанція та кілька сусідніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Щодо вибухів у Миколаєві, то мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив приліт у житловий будинок. На місце події виїхали всі служби. Більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.

Зауважимо, вибухи у містах пролунали після 4 години ранку. Це було під час масштабної повітряної тривоги.

Попередній обстріл Миколаєва

Росіяни тероризували мешканців Миколаєва і минулої ночі. Тоді вони також влучили по житловому 9-поверховому будинку. Унаслідок прильоту 4 квартири зруйновані вщент, а ще 6 – частково. Також відомо, що одна жінка опинилася під завалами, її рятували працівники ДСНС.

В Офісі Президента повідомляли, що Миколаїв ворог атакував ракетами "С-300". Поранень зазнали 8 цивільних.

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