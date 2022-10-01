Поки тривогу не скасували – перебувайте у сховищі, або, якщо такої можливості немає, не забувайте про правило двох стін. У яких областях оголошували тривогу, інформує 24 канал.

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У яких регіонах повітряна тривога

Сирени увімкнули в:

Києві та Київській області.

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області.

Повітряна загроза зберігається й на Луганщині – ще від 4 квітня.

Зверніть увагу: мешканці Миколаєві та Одеської області повідомляли про звуки вибухів. Офіційної інформації щодо Одеси наразі не було.

О 04:39 міська влада Миколаєва без подробиць повідомила, що є влучання у житловий будинок.



У яких областях лунала тривога / Скриншот

Як поводитися під час тривоги

Слід перекрити воду, газ й вимкнути електричні прилади.

Перейти до найближчого укриття чи сховища.

Якщо такої можливості немає – сховатися за щонайменше двома стінами.

Безпечне місце можна покинути тільки після відбою.

Не можна поширювати адреси прильотів, фото чи відео з наслідками влучань.

Нагадаємо – минулої ночі росіяни обстріляли "Іскандерами" житлові квартали Дніпра: дивіться відео