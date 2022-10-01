Поки тривогу не скасували – перебувайте у сховищі, або, якщо такої можливості немає, не забувайте про правило двох стін. У яких областях оголошували тривогу, інформує 24 канал.

Також читайте ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Ка-52 та руйнівний "Сонцепьок": звіт ОК "Південь"

У яких регіонах повітряна тривога

Сирени увімкнули в:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області.

Повітряна загроза зберігається й на Луганщині – ще від 4 квітня.


У яких областях лунала тривога / Скриншот

Як поводитися під час тривоги

  • Слід перекрити воду, газ й вимкнути електричні прилади.
  • Перейти до найближчого укриття чи сховища.
  • Якщо такої можливості немає – сховатися за щонайменше двома стінами.
  • Безпечне місце можна покинути тільки після відбою.
  • Не можна поширювати адреси прильотів, фото чи відео з наслідками влучань.

Нагадаємо – минулої ночі росіяни обстріляли "Іскандерами" житлові квартали Дніпра: дивіться відео