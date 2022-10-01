Поки тривогу не скасували – перебувайте у сховищі, або, якщо такої можливості немає, не забувайте про правило двох стін. У яких областях оголошували тривогу, інформує 24 канал.
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У яких регіонах повітряна тривога
Сирени увімкнули в:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області.
Повітряна загроза зберігається й на Луганщині – ще від 4 квітня.
У яких областях лунала тривога / Скриншот
Як поводитися під час тривоги
- Слід перекрити воду, газ й вимкнути електричні прилади.
- Перейти до найближчого укриття чи сховища.
- Якщо такої можливості немає – сховатися за щонайменше двома стінами.
- Безпечне місце можна покинути тільки після відбою.
- Не можна поширювати адреси прильотів, фото чи відео з наслідками влучань.
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