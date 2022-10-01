Пока тревогу не отменили – находитесь в убежище, или, если такой возможности нет, не забывайте о двух стенах. В каких областях объявляли тревогу, сообщает 24 канал.

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В каких регионах воздушная тревога

Сирены включили в:

Киеве и Киевской области.

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области.

Воздушная угроза сохраняется и в Луганской области – еще с 4 апреля.

Обратите внимание: жители Николаева и Одесской области сообщали о звуках взрывов. Пока без официальной информации по этому поводу.



В каких областях звучала тревога / Скриншот

Как вести себя во время тревоги

Следует перекрыть воду, газ и выключить электрические приборы.

Перейти к ближайшему укрытию или хранилищу.

Если такой возможности нет – спрятаться за не менее чем двумя стенами.

Безопасное место можно покинуть только после отбоя.

Нельзя распространять адреса прилетов, фото или видео с последствиями попаданий.

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