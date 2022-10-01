Пока тревогу не отменили – находитесь в убежище, или, если такой возможности нет, не забывайте о двух стенах. В каких областях объявляли тревогу, сообщает 24 канал.

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В каких регионах воздушная тревога

Сирены включили в:

  • Киеве и Киевской области.
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области.

Воздушная угроза сохраняется и в Луганской области – еще с 4 апреля.


В каких областях звучала тревога / Скриншот

Как вести себя во время тревоги

  • Следует перекрыть воду, газ и выключить электрические приборы.
  • Перейти к ближайшему укрытию или хранилищу.
  • Если такой возможности нет – спрятаться за не менее чем двумя стенами.
  • Безопасное место можно покинуть только после отбоя.
  • Нельзя распространять адреса прилетов, фото или видео с последствиями попаданий.

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