Пока тревогу не отменили – находитесь в убежище, или, если такой возможности нет, не забывайте о двух стенах. В каких областях объявляли тревогу, сообщает 24 канал.
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В каких регионах воздушная тревога
Сирены включили в:
- Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области.
Воздушная угроза сохраняется и в Луганской области – еще с 4 апреля.
В каких областях звучала тревога / Скриншот
Как вести себя во время тревоги
- Следует перекрыть воду, газ и выключить электрические приборы.
- Перейти к ближайшему укрытию или хранилищу.
- Если такой возможности нет – спрятаться за не менее чем двумя стенами.
- Безопасное место можно покинуть только после отбоя.
- Нельзя распространять адреса прилетов, фото или видео с последствиями попаданий.
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