Зеленська зауважила, що в християнській традиції кожна людина вважається за образ Божий. А як ставиться до цього російська армія, українці щодня бачать через її чергові воєнні злочини.

Зауважте "Це війна світоглядів": Олена Зеленська дала інтерв'ю австралійцям про цінності й перемогу

Перша леді зустрілася з Вселенським патріархом Варфоломієм

Зеленська зауважила, що російська церква підтримує військову агресію окупантів та благословляє вбивць та катів.

Очевидно, християнський світогляд, мораль та цінності не мають для них жодного реального значення. Тим часом Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як диявольською. І таку позицію він зайняв одразу,

– додала перша леді.

За її словами, ще в березні Вселенський патріархат надіслав першу гуманітарну допомогу Україні й продовжує це робити.

"І його очільник надалі свідчить про антилюдську сутність російської війни. Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі", – розповіла Зеленська.

Перша леді зустрілася з Варфоломієм у Туреччині. Також на цій зустрічі були:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко,

заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга,

посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Усі присутні подякували патріарху за його вчинки та позицію.

"На відміну від нападника ми знаємо, за що воюємо, знаємо, що захищаємо тих, кого любимо. Тому не втратимо людське обличчя і цінності. Тільки так і здобувається справжня перемога", – підсумувала Зеленська.

Зеленська зустрілася з Варфоломієм / Фото з телеграму Олени Зеленської

Варто подивитися – Олена Зеленська відвідала діток у медцентрі Львова: відео