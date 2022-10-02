Зеленская отметила, что в христианской традиции каждый человек считается образом Божьим. А как относится к этому российская армия, украинцы каждый день видят из-за ее очередных военных преступлений.

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Первая леди встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем

Зеленская отметила, что русская церковь поддерживает военную агрессию оккупантов и благословляет убийц и палачей.

Очевидно, что христианское мировоззрение, мораль и ценности не имеют для них никакого реального значения. Между тем, Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей называет войну против Украины не иначе как дьявольской. И такую позицию он занял сразу,

– добавила первая леди.

По ее словам, еще в марте Вселенский патриархат направил первую гуманитарную помощь Украине и продолжает это делать.

"И его глава в дальнейшем свидетельствует об античеловеческой сущности российской войны. Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей постоянно проводит молитвы за мир в Украине, заботится о наших вынужденных переселенцах в мире", – рассказала Зеленская.

Первая леди встретилась с Варфоломеем в Турции. Также на этой встрече были:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко,

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига,

посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднарь.

Все собравшиеся поблагодарили патриарха за его поступки и позицию.

"В отличие от нападающего мы знаем, за что воюем, знаем, что защищаем тех, кого любим. Поэтому не потеряем человеческое лицо и ценности. Только так и добивается настоящая победа", – подытожила Зеленская.

Зеленская встретилась с Варфоломеем / Фото из телеграмма Елены Зеленской

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