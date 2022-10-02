Відповідну інформацію президент розповів 2 жовтня. Перемовини також стосувались теми ядерного шантажу, який здійснює Росія, а також ситуації на Запорізькій АЕС.
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Зеленський провів перемовини з Макроном
Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації,
– заявив президент України.
Також він подякував французькому лідеру за рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України.
"Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску", – сказав Зеленський.
Глава нижньої палати парламенту Франції відвідала Київ
В Україну 29 вересня прибула глава нижньої палати парламенту Франції Яель Брон-Піве. Вона зустрічалась з президентом Володимиром Зеленським.
Тоді президент України пояснював, що:
- темою номер один зустрічі стало незаконне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України;
- також обговорювали ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, який здійснює Росія проти світу;
- закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання росії державою – спонсором тероризму.
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