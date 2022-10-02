Відповідну інформацію президент розповів 2 жовтня. Перемовини також стосувались теми ядерного шантажу, який здійснює Росія, а також ситуації на Запорізькій АЕС.

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Зеленський провів перемовини з Макроном

Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації,

– заявив президент України.

Також він подякував французькому лідеру за рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України.

"Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску", – сказав Зеленський.

Глава нижньої палати парламенту Франції відвідала Київ

В Україну 29 вересня прибула глава нижньої палати парламенту Франції Яель Брон-Піве. Вона зустрічалась з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді президент України пояснював, що:

темою номер один зустрічі стало незаконне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України;

також обговорювали ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, який здійснює Росія проти світу;

закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання росії державою – спонсором тероризму.

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